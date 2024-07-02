Ischemic Colitis

Truyền dịch, để ruột nghỉ ngơi, và kháng sinh

Hiếm khi cần phẫu thuật

Điều trị viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ bằng cách hỗ trợ bằng dịch truyền theo đường tĩnh mạch, để ruột nghỉ và dùng thuốc kháng sinh (1).

Nguyên nhân cơ bản của tình trạng lưu lượng thấp (ví dụ, kiểm soát loạn nhịp tim) được điều trị nếu có liên quan.

Phẫu thuật hiếm khi được yêu cầu, trừ trường hợp viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ là một biến chứng của một thủ thuật trên mạch máu hoặc có hoại tử toàn bộ độ dày của thành ruột. Khoảng 5% số bệnh nhân bị tái phát (2).

Thỉnh thoảng, có các chỗ hẹp ở vị trí thiếu máu cục bộ vài tuần sau đó, cần phẫu thuật cắt bỏ.