Ischemic Colitis

Hoại tử có thể xảy ra nhưng thường giới hạn ở niêm mạc và dưới niêm mạc, chỉ thỉnh thoảng gây ra hoại tử toàn bộ bề dày thành ruột cần phải phẫu thuật. Viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ chủ yếu xảy ra ở người cao tuổi (> 60 tuổi) và được cho là do xơ vữa động mạch ở mạch máu nhỏ gây ra. Tình trạng này cũng có thể là một biến chứng của phục hồi phình động mạch chủ bụng.
Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ
Các triệu chứng của viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ nhẹ hơn và khởi phát chậm hơn so với những trường hợp thiếu máu cục bộ mạc treo đại tràng cấp tính và bao gồm triệu chứng đau góc phần tư dưới bên trái sau đó là chảy máu trực tràng. Sinh lý bệnh và cách điều trị của 2 tình trạng này khá khác nhau.
Chẩn đoán viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ
CT hoặc nội soi
Chẩn đoán viêm đại tràng do thiếu máu bằng CT hoặc nội soi.
Chụp động mạch hoặc chụp cộng hưởng từ không được chỉ định.
Điều trị viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ
Truyền dịch, để ruột nghỉ ngơi, và kháng sinh
Hiếm khi cần phẫu thuật
Điều trị viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ bằng cách hỗ trợ bằng dịch truyền theo đường tĩnh mạch, để ruột nghỉ và dùng thuốc kháng sinh (1).
Nguyên nhân cơ bản của tình trạng lưu lượng thấp (ví dụ, kiểm soát loạn nhịp tim) được điều trị nếu có liên quan.
Phẫu thuật hiếm khi được yêu cầu, trừ trường hợp viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ là một biến chứng của một thủ thuật trên mạch máu hoặc có hoại tử toàn bộ độ dày của thành ruột. Khoảng 5% số bệnh nhân bị tái phát (2).
Thỉnh thoảng, có các chỗ hẹp ở vị trí thiếu máu cục bộ vài tuần sau đó, cần phẫu thuật cắt bỏ.
