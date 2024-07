Bệnh loét dạ dày

Tình trạng tắc nghẽn có thể do sẹo, co thắt hoặc viêm do loét.

Các triệu chứng bao gồm nôn nhiều và tái phát nhiều lần, xảy ra thường xuyên hơn vào cuối ngày và thường là sau bữa ăn cuối cùng 6 tiếng. Chán ăn kèm theo đầy bụng hoặc chướng bụng kéo dài sau khi ăn cũng hướng tới tắc lối ra của dạ dày. Nôn kéo dài có thể gây giảm cân, mất nước và nhiễm kiềm.

Nếu bệnh nhân có bệnh sử gợi ý tắc, khám thực thể, hút dạ dày hoặc chụp X-quang có thể đưa ra bằng chứng dạ dày còn tồn thức ăn. Nghe tiếng óc ách bụng > 6 giờ sau bữa ăn hoặc hút dạ dày thấy dịch hoặc thức ăn > 200 mL sau một đêm gợi ý ứ đọng thức ăn trong dạ dày. Nếu việc hút dịch dạ dày cho thấy có ứ đọng rõ rệt, cần phải làm trống dạ dày và thực hiện nội soi hoặc chụp cắt lớp bằng CT để xác định vị trí, nguyên nhân và mức độ tắc.

Phù nề hoặc co thắt do đang có loét hang môn vị được điều trị bằng giảm áp lực dạ dày nhờ hút dịch dạ dày qua sonde và thuốc ức chế axit (ví dụ: thuốc chẹn H2 đường tĩnh mạch hoặc thuốc ức chế bơm proton đường tĩnh mạch). Mất nước và mất cân bằng điện giải do nôn ói kéo dài hoặc hút dạ dày qua sonde liên tục cần được đánh giá và xử lý kịp thời. Thuốc hỗ trợ nhu động không được chỉ định. Nói chung, tắc sẽ hết trong vòng 2 đến 5 ngày điều trị. Tắc nghẽn kéo dài có thể là kết quả của sẹo lồi hoặc có thể là phản ứng sau nong bóng môn vị qua nội soi. Phẫu thuật là cần thiết để làm giảm tắc nghẽn trong những trường hợp chọn lọc.