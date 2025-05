Bệnh túi thừa ở dạ dày và ruột non

Các túi thừa ở ruột non này không phổ biến và có thể xuất hiện ở hỗng tràng (80%), hồi tràng (15%) hoặc cả hai (5%) (1). Các túi này thường có nhiều và kích thước chỉ từ vài mm đến 10 cm đường kính. Túi thừa ruột non thiếu một thành cơ thật và thường nằm trên bờ mạc treo ruột. Những túi thừa này có thể do rối loạn nhu động ruột non gây ra.

Nhiều bệnh nhân không triệu chứng hoặc báo cáo các triệu chứng không đặc hiệu như đau bụng tái diễn, nhanh no, đầy bụng, sôi bụng nhiều và tiêu chảy dai dẳng.

Các biến chứng bao gồm chảy máu, viêm túi thừa và thủng. Một số bệnh nhân có vi khuẩn đường ruột phát triển quá mức và sau đó có rối loạn hấp thu hoặc tắc ruột do xoắn ruột non, tình trạng này có thể gây tắc ruột.

Túi thừa ruột non thường được chẩn đoán bằng nội soi ruột non (xuôi dòng hoặc ngược dòng), chụp ruột non hàng loại có barit, CT đường ruột, MRI đường ruột, hoặc nội soi viên nang.

Điều trị bảo tồn thường được khuyến cáo cho bệnh nhân không có triệu chứng. Thuốc kháng sinh có thể được kê đơn điều trị sự phát triển quá mức của vi khuẩn đường ruột. Phẫu thuật có thể là cần thiết ở bệnh nhân có thủng hoặc viêm túi thừa. Thường tránh phẫu thuật ở những bệnh nhân bị giả tắc ruột mạn tính.