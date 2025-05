Viêm màng não cấp tái phát do vi khuẩn

Viêm màng não cấp do vi khuẩn có thể tái phát nếu do dị tật bẩm sinh hay mắc phải ở sọ hoặc xương sống và dị tật đó không được sửa chữa. Nếu khiếm khuyết là do chấn thương, viêm màng não có thể không phát triển cho đến nhiều năm sau.

Nếu bệnh nhân viêm màng não mủ tái phát, bác sĩ cần kiểm tra kỹ các khuyết tật này. CT sọ độ phân giải cao thường có thể phát hiện khuyết tật trong hộp sọ. Bác sĩ nên kiểm tra phần dưới lưng của bệnh nhân xem có lõm hoặc có túm lông, có thể là khiếm khuyết ở cột sống (vd.tật nứt đốt sống).

Hiếm khi có viêm màng não do vi khuẩn tái phát (thường là do Streptococcus pneumoniae hoặc Neisseria meningitidis) do thiếu hụt hệ thống bổ thể. Điều trị cũng tương tự như ở bệnh nhân không có thiếu hụt bổ thể. Tiêm chủng vaccin S. pneumoniae và N. meningitidis (được đưa ra theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh [CDC] cho những bệnh nhân bị thiếu hụt chất bổ sung) có thể làm giảm khả năng nhiễm trùng.

Viêm màng não tái phát do vi khuẩn được điều trị bằng kháng sinh và dexamethasone.