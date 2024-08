Bệnh đơn dây thần kinh

Hội chứng ống cổ tay là bệnh lý đơn dây thần kinh phổ biến nhất. Nó có thể là đơn phương hoặc song phương. Là kết quả từ sự chèn ép dây thần kinh giữa ở mặt gan của cổ tay giữa hai dây chằng ngang cổ tay nông và gân của các cơ cẳng tay.

Các yếu tố nguy cơ của hội chứng ống cổ tay bao gồm

Mang thai

Bệnh tiểu đường

Suy giáp

Một số hình thức bệnh amyloid

Viêm khớp dạng thấp

Công việc đòi hỏi các động tác mạnh lặp đi lặp lại với cổ tay mở rộng (ví dụ, sử dụng tuốc nơ vít)

Có thể sử dụng bàn phím máy tính không đúng vị trí (gây tranh cãi)

Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp đều không rõ nguyên nhân.

Chèn ép gây dị cảm ở vùng chi phối bởi thần kinh quay ở gan bàn tay và đau ở cổ tay và gan bàn tay. Cơn đau có thể được chuyển đến cẳng tay và vai. Cơn đau có thể nghiêm trọng hơn vào ban đêm. Tê bì có thể xuất hiện ở mặt gan của 3 ngón tay đầu đi kèm yếu, teo các cơ giạng và đối chiếu ngón cái.

Các triệu chứng về cảm giác do hội chứng ống cổ tay cũng tương tự như các triệu chứng do rối loạn chức năng rễ C6 do bệnh lý rễ cột sống cổ.