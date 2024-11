Nghiên cứu điện cơ (EMG) và dẫn truyền thần kinh

Trong điện cơ, kim được cắm vào cơ, và hoạt động điện được ghi lại trong khi cơ ở trạng thái nghỉ và khi co. Thông thường, điện thế nghỉ khi cơ nghỉ; khi co cơ tối thiểu, điện thế hoạt động của các đơn vị vận động đơn lẻ xuất hiện. Khi co tăng lên, số lượng điện thế hoạt động của cơ tăng lên, tạo thành một mẫu giao thoa.

Các sợi cơ bị rối loạn phân bố thần kinh được phát hiện bằng sự gia tăng hoạt động khi cắm kim và hoạt động tự phát bất thường (giật sợi cơ và giật bó cơ); Có ít đơn vị vận động được nạp trong khi co cơ, giảm hình ảnh giao thoa. Các nhánh sợi trục còn sót sẽ phân bố vào các sợi cơ kế cận, làm nới rộng đơn vị vận động và tạo ra các điện thế hoạt động khổng lồ của cơ.

Trong các bệnh cơ, mỗi sợi cơ bị ảnh hưởng mà không liên quan đến các đơn vị vận động; do đó, biên độ của điện thế hoạt động bị giảm xuống, nhưng hình ảnh giao thoa vẫn còn đầy đủ.