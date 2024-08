Tiếp cận bệnh nhân có bệnh lý về nhịp thức ngủ

Hướng dẫn chung về việc sử dụng thuốc ngủ (xem bảng Hướng dẫn chung về sử dụng thuốc ngủ) nhằm mục đích giảm thiểu lạm dụng và gây nghiện.

Bảng Hướng dẫn sử dụng thuốc ngủ

Đối với thuốc ngủ được sử dụng phổ biến, xem bảng Thuốc ngủ đường uống Thường Dùng. Tất cả các thuốc ngủ (ngoại trừ ramelteon, doxepin liều thấp và suvorexant) hoạt động tại vị trí nhận dạng benzodiazepine trên receptor gamma-aminobutyric (GABA) và tăng thêm hiệu quả ức chế của GABA.

Các thuốc ngủ khác nhau chủ yếu ở thời gian bán thải và khởi đầu tác dụng. Bệnh khó vào ngủ chỉ định dùng thuốc có thời gian bán hủy ngắn. Khó vào giấc ngủ và khó duy trì giấc ngủ cần chỉ định thuốc có thời gian bán huỷ dài hoặc mất ngủ do khó duy trì giấc ngủ chỉ định sử dụng doxepin liều thấp. Một số thuốc ngủ (ví dụ các thuốc benzodiazepine thế hệ cũ) có khả năng kéo dài tác dụng cho thời gian ban ngày tiếp theo, đặc biệt là sau khi sử dụng kéo dài và/hoặc ở người cao tuổi. Các thuốc mới có thời gian tác dụng rất ngắn (zolpidem ngậm dưới lách liều thấp) có thể dùng vào giữa đêm và khi thức giấc ban đêm, miễn là bệnh nhân nằm trên giường ít nhất 4 giờ sau khi sử dụng.

Những bệnh nhân có biểu hiện an thần hoặc thất điều vào ban ngày, hoặc bất cứ hiệu ứng nào vào ban ngày nên tránh các hoạt động đòi hỏi sự tỉnh táo (ví dụ như lái xe), giảm liều, ngừng thuốc hoặc nếu cần có thể thay thuốc khác. Các tác dụng phụ khác bao gồm chứng mất trí, ảo giác, mất phối hợp và ngã. Ngã là một nguy cơ đáng kể với tất cả thuốc ngủ.

Khi ngừng sử dụng thuốc benzodiazepin, nên giảm dần liều lượng và không được dừng đột ngột.

Bảng Sử dụng thuốc ngủ đường uống

Ba thuốc đối kháng thụ thể orexin kép (daridorexant, lemborexant, suvorexant) có thể được sử dụng để điều trị mất ngủ do khó đi vào giấc ngủ và mất ngủ do khó duy trì giấc ngủ. Các thuốc này ngăn chặn các thụ thể orexin trong não, do đó ngăn chặn các tín hiệu đánh thức do orexin gây ra và cho phép bắt đầu giấc ngủ. Các thuốc đối kháng thụ thể orexin kép ngăn chặn các thụ thể orexin-1 và -2. Thụ thể orexin-1 có liên quan đến việc ngăn chặn sự bắt đầu của giấc ngủ chuyển động mắt nhanh (REM); thụ thể orexin-2 có liên quan đến việc ngăn chặn sự khởi đầu của giấc ngủ không phải REM và ở một mức độ nào đó, trong việc kiểm soát giấc ngủ REM. Tuy nhiên, cơ chế tác dụng của các thuốc đối kháng thụ thể orexin kép vẫn chưa được hiểu rõ. Các thuốc này được sử dụng để điều trị mất ngủ do khó đi vào giấc ngủ và/hoặc mất ngủ do khó duy trì giấc ngủ, nhưng những loại thuốc này không quá hiệu quả đối với mất ngủ và bác sĩ lâm sàng nên xem xét thời gian bán hủy của những loại thuốc này.

Đối với suvorexant, liều khuyến nghị là 10 mg, uống không quá một lần mỗi đêm và uống trong vòng 30 phút khi đi ngủ, ít nhất 7 giờ trước thời điểm dự kiến thức giấc. Liều có thể tăng lên nhưng không nên vượt quá 20 mg 1 lần/ngày. Tác dụng phụ thường gặp nhất là ngủ gà.

Lemborexant 5 mg uống 1 lần/ngày trong vòng 30 phút khi đi ngủ; Có thể tăng liều lên 10 mg (liều tối đa) dựa trên đáp ứng và khả năng dung nạp của bệnh nhân.

Daridorexant 25 đến 50 mg được dùng 1 lần/ngày trong vòng 30 phút khi đi ngủ. Daridorexant có thời gian bán hủy ngắn nhất (8 giờ) trong số các thuốc đối kháng thụ thể oxexin kép.

Thuốc ngủ nên được sử dụng thận trọng ở bệnh nhân suy hô hấp. Ở người cao tuổi, bất kỳ loại thuốc ngủ, ngay cả ở liều lượng nhỏ, có thể gây ra sự bồn chồn, kích động, ngã hoặc khởi phát cơn mê sảng và chứng sa sút trí tuệ. Hiếm khi, thuốc ngủ có thể gây ra các hành vi phức tạp liên quan đến giấc ngủ, chẳng hạn như mộng du và thậm chí ngủ khi lái xe; sử dụng các liều cao hơn mức khuyến cáo và dùng đồng thời các đồ uống có cồn có thể làm tăng nguy cơ hành vi như trên. Hiếm khi xảy ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Sử dụng kéo dài thuốc thôi miên thường không được khuyến khích bởi vì có thể tiến triển sự dung nạp và bởi vì khi dừng đột ngột có thể gây ra mất ngủ hoặc thậm chí lo lắng, run và co giật. Những tác dụng này phổ biến hơn với các thuốc benzodiazepine (đặc biệt là triazolam) và ít phổ biến hơn với nonbenzodiazepine. Nhược điểm này có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả trong những khoảng thời gian ngắn và bằng cách giảm liều trước khi dừng thuốc.