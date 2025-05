Liệt vận nhãn liên hợp

Khả năng liếc ngang liên hợp được kiểm soát bởi đầu vào thần kinh từ bán cầu não, tiểu não, nhân tiền đình và cổ. Đầu vào thần kinh từ các vị trí này hội tụ tại trung tâm liếc ngang (hệ thống lưới cạnh đường giữa cầu não) và được kết hợp thành một lệnh cuối cùng cho nhân dây thần kinh số 6 bên cạnh. Nhân sọ thứ 6 điều khiển trực tràng cùng bên và phóng tới nhân dây thần kinh sọ số 3 đối bên thông qua kích thước cơ trực tràng trong. Các tín hiệu ức chế đối với cơ mắt bên đối diện xảy ra đồng thời.

Khiếm khuyết và tổn thương liếc ngang phổ biến là do tổn thương cầu não ảnh hưởng đến trung tâm liếc ngang và nhân thần kinh số 6. Đột quỵ là một nguyên nhân phổ biến, dẫn đến mất khả năng liếc ngang cùng bên với tổn thương. Trong trường hợp liệt do đột quỵ, mắt không thể di chuyển để đáp ứng với bất kỳ kích thích nào (ví dụ như vô ý hoặc do nguyên nhân tiền đình). Tình trạng liệt nhẹ có thể chỉ gây ra rung giật nhãn cầu hoặc mất khả năng duy trì vị trí nhãn cầu cố định.

Một nguyên nhân phổ biến khác là tổn thương ở bán cầu não đối bên đến hồi trán trước trung tâm (gọi là thị trường mắt phía trước). Những tổn thương này thường do đột quỵ não. Điều này dẫn đến triệu chứng liệt thường giảm theo thời gian. Khả năng nhìn liên hợp ngang được duy trì bằng phản xạ thân não (ví dụ, để đáp ứng kích thích nhiệt độ nước lạnh).