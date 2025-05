Hội Chứng Đau cục bộ phức tạp (CRPS)

Hội chứng đau vùng phức tạp: Hướng dẫn điều trị: Trang web này cung cấp các liên kết đến hai nguyên tắc: Harden RN, Oaklander AN, Burton AW, et al, Complex Regional Pain Syndrome: Practical Diagnostic and Treatment Guidelines, 4th edition (2013) and The Royal College of Physicians, Complex Regional Pain Syndrome in Adults, 2nd edition (2018). Những hướng dẫn này nhằm giúp các bác sĩ điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân mắc hội chứng đau vùng phức tạp và cải thiện khả năng hoạt động của họ.