Điều hòa toan - kiềm

Hầu hết axit được tạo ra từ sự trao đổi chất của

Carbohydrate

Các chất béo

Quá trình chuyển hóa carbohydrate và chất béo tạo ra 15.000 đến 20.000 mmol carbon dioxide (CO 2 ) hằng ngày. CO 2 không phải là một axit, nhưng với sự có mặt của một enzym của họ cacbonic anhydrase, CO 2 kết hợp với nước (H 2 O) trong máu để tạo ra axit cacbonic (H 2 CO 3 ), phân tách thành ion hydro (H+) và bicarbonate (HCO 3 −). H+ gắn với hemoglobin của hồng cầu và được giải phóng ở dạng oxy hóa vào các phế nang, lúc đó phản ứng bị đảo ngược bởi một dạng anhydrase cacbonic, tạo ra nước (H 2 O), được đào thải bởi thận, và CO 2 ở thì thở ra.

Một lượng nhỏ axit hữu cơ xuất phát từ những quá trình sau đây:

Sự chuyển hóa không hoàn toàn glucose và axit béo thành axit lactic và ketoaxit

Chuyển hóa các axit amin chứa lưu huỳnh (cysteine, methionine) thành axit sulfuric

Chuyển hóa các axit amin cation (arginine, lysine)

Thủy phân phốt phát trong chế độ ăn

Axit "cố định" hoặc "trao đổi chất" không thể thải qua đường hô hấp, do đó phải được trung hòa hoặc bài tiết qua thận.

Hầu hết kiềm được tạo ra từ