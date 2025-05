Bệnh nhân có kali huyết thanh < 6 mEq/L (< 6 mmol/L) và không có bất thường về ECG có thể đáp ứng với lượng kali giảm hoặc ngừng dùng thuốc kali. Việc bổ sung một chất lợi tiểu quai làm thận tăng bài tiết kali nếu không có suy giảm thể tích.

Có thể cho uống natri polystyrene sulfonate trong sorbitol (15 g đến 30 g trong 30 mL đến 70 mL sorbitol 70% uống, 4 giờ đến 6 giờ một lần). Thuốc hoạt động như một resin trao đổi cation và loại bỏ kali qua niêm mạc đường tiêu hóa. Sorbitol được dùng cùng với resin để đảm bảo đi qua đường tiêu hóa. Bệnh nhân không uống thuốc bằng miệng do buồn nôn hoặc các lý do khác có thể được cho liều tương tự bằng thụt. Thụt tháo không hiệu quả trong làm giảm kali ở bệnh nhân bị tắc ruột. Không nên dùng thụt tháo nếu nghi ngờ có bụng cấp tính. Khoảng 1 mEq (1 mmol) kali được lấy đi trên mỗi gram resin. Điều trị bằng resin hiệu quả chậm và thường thất bại trong làm giảm kali huyết thanh đáng kể ở tăng dị hóa. Do natri được trao đổi với kali khi sử dụng natri polystyrene sulfonate nên có thể xảy ra tình trạng quá tải natri (xem Tăng natri máu), đặc biệt là ở những bệnh nhân thiểu niệu và có tình trạng quá tải thể tích từ trước.

Ở những bệnh nhân bị tăng kali máu tái phát, nói chung chỉ cần tránh các loại thuốc có thể gây tăng kali máu (xem bảng Các yếu tố góp phần gây tăng kali máu). Ở những bệnh nhân cần thuốc ức chế ACE và thuốc ức chế thụ thể angiotensin (ví dụ: bệnh nhân suy tim mạn tính hoặc bệnh thận do tiểu đường), có thể dùng patirome nhựa polyme hàng ngày để giúp giảm hấp thu kali ở ruột và ngăn ngừa tăng kali máu. Natri zirconi cyclosilicate cũng có thể được sử dụng. Nó là một ma trận polyme liên kết với kali trong ruột. Nó làm giảm kali huyết thanh trong vài giờ và có ít tác dụng phụ trên đường tiêu hóa.