Khối u nội tiết thần kinh đường tiêu hóa và hội chứng carcinoid

Các khối u thần kinh nội tiết hoạt động nội tiết (NET) của hệ thống nội tiết hoặc cận tiết ngoại vi lan tỏa tạo ra nhiều loại amin và polypeptide khác nhau với các triệu chứng và dấu hiệu tương ứng, bao gồm cả hội chứng carcinoid. Hội chứng carcinoid thường do các NET hoạt động nội tiết phát triển từ các tế bào thần kinh nội tiết (chủ yếu ở hồi tràng - xem Khối u ruột non) và sản sinh serotonin. Tuy nhiên, nó có thể xảy ra do các khối u thần kinh nội tiết ở những nơi khác trong đường tiêu hóa (đặc biệt là ruột thừa và trực tràng), tuyến tụy, phế quản hoặc hiếm khi là tuyến sinh dục. Hiếm khi, có một số khối u ác tính cao (ví dụ như tế bào ung thư phổi tế bào nhỏ, ung thư tiểu đảo tụy, ung thư tuyến giáp thể tủy) là căn nguyên.

NET sản sinh serotonin ở ruột thường không gây ra hội chứng carcinoid trừ khi xảy ra di căn ở gan do các sản phẩm trao đổi chất do khối u giải phóng nhanh chóng bị phá hủy bởi máu và men gan trong tuần hoàn cửa (ví dụ: serotonin do monoamine oxidase ở gan). Tuy nhiên, di căn gan, giải phóng các sản phẩm chuyển hóa thông qua các tĩnh mạch ở gan trực tiếp vào tuần hoàn hệ thống. Các sản phẩm chuyển hóa được tiết ra bởi carcinoid phổi và buồng trứng nguyên phát không qua hệ tĩnh mạch cửa và có thể gây triệu chứng. NET đường ruột hiếm gặp chỉ lây lan trong ổ bụng có thể chảy trực tiếp vào hệ tuần hoàn hoặc hệ bạch huyết và gây ra các triệu chứng.