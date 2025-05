Bệnh nhân bị phì đại tuyến giáp hoặc có cảm giác đầy tức ở cổ họng. Khám thấy một bướu giáp to không mềm mại, lan tỏa hoặc có nốt, cứng, và chắc hơn tuyến giáp bình thường. Nhiều bệnh nhân có các triệu chứng của suy giáp (ví dụ: mệt mỏi, không dung nạp lạnh, tăng cân), nhưng một số có biểu hiện cường giáp (ví dụ: không dung nạp nhiệt, giảm cân) có thể do giải phóng hormone tuyến giáp trong giai đoạn viêm của bệnh viêm tuyến giáp hoặc do cùng tồn tại bệnh Graves và viêm tuyến giáp Hashimoto trong tuyến.