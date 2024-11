Tổng quan về chức năng tuyến giáp

T4 huyết thanh toàn phần là định lượng cả hormone tự do và hormone được mang bởi protein. Những thay đổi về nồng độ protein huyết thanh gắn kết với hormone tuyến giáp (TBG hoặc albumin) tạo ra những thay đổi tương ứng về T4 toàn phần, mặc dù mức T4 tự do có hoạt tính sinh lý không thay đổi. Vì vậy, một bệnh nhân có thể có nồng độ T4 tự do sinh lý bình thường nhưng có nồng độ T4 toàn phần trong huyết thanh bất thường. T4 tự do trong huyết thanh có thể được đo trực tiếp, tránh được những sai lầm trong việc diễn giải nồng độ T4 toàn phần.

Chỉ số T4 tự do là một giá trị được tính toán hiệu chỉnh theo nồng độ T4 toàn phần do ảnh hưởng của việc thay đổi nồng độ các protein huyết thanh gắn hormone tuyến giáp và do đó ước tính nồng độ T4 tự do khi đã đo nồng độ T4 toàn phần. Tỷ lệ gắn hormone tuyến giáp hoặc sự hấp thu T4 nhựa được sử dụng để ước tính protein mang. Chỉ số T4 tự do có sẵn và so sánh tốt với phép đo định lượng trực tiếp T4 tự do.