Hội chứng suy giáp không do bệnh tuyến giáp

TSH

Cortisol huyết thanh

Khó xác định liệu bệnh nhân có bị chứng suy giáp hoặc hội chứng suy giáp do bệnh nặng không. Xét nghiệm tốt nhất là đo TSH, trong hội chứng bệnh bình giáp là thấp, bình thường hoặc tăng nhẹ nhưng không cao (thường < 10 mIU/L [10 microIU/mL]) như trong bệnh suy giáp nguyên phát (xem bảng Kết quả của các xét nghiệm chức năng tuyến giáp trong các tình huống lâm sàng khác nhau).

RT3 huyết thanh tăng cao, mặc dù phép đo này hiếm khi được thực hiện và kết quả thường không trở về trong một khung thời gian hữu ích trong việc ra quyết định.

Cortisol huyết thanh thường tăng cao trong hội chứng suy giáp do bệnh nặng không do bệnh tuyến giáp, và thường thấp hoặc bình thường-thấp trong suy giáp do bệnh lý dưới đồi yên.

Vì các xét nghiệm không đặc hiệu nên cần phải đánh giá lâm sàng để giải thích kết quả xét nghiệm chức năng tuyến giáp bất thường ở những bệnh nhân bị bệnh cấp tính hoặc mạn tính. Trừ khi nghi ngờ cao có rối loạn chức năng tuyến giáp, không nên xét nghiệm chức năng tuyến giáp cho các bệnh nhân trong ICU.