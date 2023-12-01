Giải thích các dấu hiệu

Bất thường kết mạc và viêm thượng củng mạc được phân biệt với các nguyên nhân khác của đỏ mắt bằng triệu chứng không đau, sợ ánh sáng, và nhuộm giác mạc. Trong số những biểu hiện này, viêm thượng củng mạc được chẩn đoán phân biệt do tính chất khu trú, xuất huyết dưới kết mạc thường được chẩn đoán phân biệt bằng không có chảy nước mắt, không ngứa và không có sợ ánh sáng. Trên lâm sàng không thể phân biệt chính xác giữa viêm kết mạc do vi rút và vi khuẩn.

Bệnh lý giác mạc được phân biệt với các nguyên nhân khác của đỏ mắt (và thường tự các nguyên nhân phân biệt với nhau) bằng cách nhuộm huỳnh quang. Những bệnh lý này cũng có xu hướng được đặc trưng bởi cảm giác đau và sợ ánh sáng. Nếu nhỏ thuốc gây tê vào mắt (ví dụ: proparacain), được thực hiện trước khi đo nhãn áp và lý tưởng nhất là trước khi nhỏ fluorescein, làm giảm đau hoàn toàn thì nguyên nhân có thể chỉ giới hạn ở giác mạc. Nếu có đau và không đỡ khi tra thuốc tê tại chỗ, nguyên nhân có thể là viêm màng bồ đào, glôcômhoặc viêm củng mạc. Vì bệnh nhân có thể viêm màng bồ đào trước thứ phát sau tổn thương giác mạc nên đau cố kéo dài sau khi tra thuốc tê tại chỗ không giúp loại trừ tổn thương giác mạc.

Viêm màng bồ đào trước, góc đóng cấp tính và viêm củng mạc có thể phân biệt với các nguyên nhân gây đỏ mắt khác bằng triệu chứng đau và không bắt màu khi nhuộm giác mạc. Viêm màng bồ đào trước có xu hướng gặp trên bệnh nhân đau, sợ ánh sáng thực sự, không bắt màu khi nhuộm fluorescein và nhãn áp bình thường. Chẩn đoán dựa vào tyndall tiền phòng. Tuy nhiên, các bác sĩ chăm sóc sức khoẻ ban đầu có thể gặp nhiều khó khăn để phân biệt những triệu chứng này. Glôcôm góc đóng cấp tính có thể được chẩn đoán dựa vào khởi phát đột ngột cũng như tính chất trầm trọng của các triệu chứng điển hình.

Ngọc trai & cạm bẫy

Tra phenylephrine 2,5% có thể giúp bớt cương cụ kết mạc trừ khi nguyên nhân là viêm củng mạc. Tra Phenylephrine để giãn đồng tử ở những bệnh nhân cần khám võng mạc toàn diện. Tuy nhiên, chống chỉ định giãn đồng tử trong các trường hợp sau: