Tổng quan về glôcôm

Sợi trục của các tế bào hạch võng mạc đi theo thị thần kinh mang theo các thông tin thị giác từ mắt đến não. Tổn hại các sợi trục này gây chết tế bào hạch dẫn tới teo thị thần kinh và mất thị lực. Tăng áp lực nội nhãn (IOP) đóng một vai trò trong tổn thương sợi trục, bằng cách chèn ép dây thần kinh trực tiếp hoặc làm giảm lưu lượng máu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nhãn áp đo từ bên ngoài và tổn hại thị thần kinh là phức tạp. Phạm vi IOP bình thường (nghĩa là trong 2 độ lệch chuẩn của giá trị trung bình) từ 11 đến 21 mm Hg. Trong số những người có IOP > 21 mm Hg (tức là tăng nhãn áp), chỉ có khoảng 1% đến 2%/năm (khoảng 10% trong 5 năm) phát sinh bệnh tăng nhãn áp. Ngoài ra, khoảng 1/3 bệnh nhân glôcôm không có nhãn áp > 21 mm Hg (được gọi là glôcôm nhãn áp thấp hoặc nhãn áp bình thường).

Mắt: Tiền phòng và hậu phòng Mô hình 3D

Một yếu tố có thể là nhãn áp đo bên ngoài không phải lúc nào cũng phản ánh đúng nhãn áp thực; giác mạc có thể mỏng hơn trung bình, dẫn đến đo nhãn áp thấp hơn, hoặc dày hơn trung bình, dẫn đến đo nhãn áp cao hơn, bên trong mắt so với thực tế. Một yếu tố khác có thể là rối loạn mạch máu làm giảm tuần hoàn thần kinh thị giác. Ngoài ra, rất có thể có những yếu tố bên trong ảnh hưởng khả năng dễ bị tổn thương của dây thần kinh thị giác.

Nhãn áp được xác định bởi sự cân bằng của sản xuất và thoát thủy dịch. Nhãn áp tăng do tắc nghẽn lưu thông thủy dịch, không phải do tăng tiết. Có sự liên quan của các yếu tố ở vùng bè (ví dụ, rối loạn mạng ngoại bào, bất thường khung tế bào). Trong bệnh tăng nhãn áp góc mở, IOP tăng lên do dòng chảy ra không đủ mặc dù một góc có vẻ không bị cản trở về mặt đại thể. Trong bệnh glôcôm góc đóng, nhãn áp tăng do biến dạng cơ học của mống mắt chu biên gây nghẽn lưu thông thủy dịch.