Viêm kết mạc vi rút

Viêm kết mạc có thể kèm theo cảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng vi rút khác (đặc biệt là bệnh sởi, thủy đậu, rubella, và quai bị). Viêm kết mạc do vi rút khu trú mà không có biểu hiện toàn thân thường do adenovirus (lên đến 90% trường hợp viêm kết mạc do vi rút) và đôi khi enterovirus hoặc vi rút herpes simplex (1,3 đến 4,8% viêm kết mạc do virus).

Viêm kết mạc-giác mạc dịch tễ là một dạng viêm kết mạc nặng do vi rút thường do adenovirus serotypes Ad 5, 8, 11, 13, 19 và 37 gây ra. Adenovirus cũng có thể được xác định bằng kiểu gen. Kiểu gen HAdV-D có liên quan đến viêm kết mạc và HAdV-D53 và HAdV-D54 có liên quan đến viêm kết mạc thành dịch. Sốt do viêm thực quản kết mạc thường xuất phát từ chủng huyết thanh Ad 3, 4, và 7. Sự bùng phát của viêm kết mạc xuất huyết cấp, một dạng viêm kết mạc hiếm gặp liên quan đến nhiễm trùng do enterovirus 70, đã xảy ra ở Châu Phi và Châu Á. Vi rút Ebola và nhiễm trùng SARS-CoV-2 (có liên quan đến bệnh rất dễ lây lan và có khả năng gây tử vong Sốt xuất huyết Ebola và COVID-19tương ứng) có thể biểu hiện bằng xung huyết kết mạc hai bên, chảy nước mắt và các triệu chứng toàn thân. Cần thận trọng và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp khi khám bệnh nhân bị viêm kết mạc, các triệu chứng toàn thân và đi từ các vùng có nguy cơ cao.