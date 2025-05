Viêm giác mạc Herpes Simplex

Khám bằng đèn khe

Viêm giác mạc biểu mô do Herpes Simplex (viêm giác mạc đuôi gai) Hình ảnh BÁC SĨ P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Khám sinh hiển vi là bắt buộc. Việc tìm thấy một hình cành cây là đủ để xác nhận chẩn đoán trong hầu hết các trường hợp viêm giác mạc hình cành cây do HSV. Chẩn đoán viêm giác mạc hình đĩa do herpes và viêm giác mạc mô đệm do herpes chủ yếu dựa vào lâm sàng, dựa trên tiền sử bệnh về mắt do herpes và các dấu hiệu khi khám đèn khe. Viêm giác mạc mô đệm do herpes đặc trưng bởi tình trạng đục mô đệm thường kèm theo tình trạng tân mạch và viêm. Viêm giác mạc hình đĩa do herpes gây phù mô đệm do rối loạn chức năng nội mạc giác mạc.

Khi biểu hiện không rõ ràng, xét nghiệm nuôi cấy vi rút hoặc xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT) lấy mẫu tổn thương có thể xác nhận chẩn đoán.