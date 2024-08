Bệnh viêm ở hốc mắt

Các triệu chứng cơ năng và thực thể của giả u viêm hốc mắt gồm khởi phát đột ngột của đau kéo dài kèm theo sưng phù mi mắt. Có thể gặp lồi mắt, song thị và giảm thị lực. Các trường hợp tăng sản lympho hoạt tính hoặc bệnh viêm hốc mắt liên quan đến IgG4 thường không có nhiều triệu chứng ngoài lồi mắt và sưng mi.

Bệnh mắt trong TED có thể xảy ra trước khi bắt đầu cường giáp hoặc muộn nhất là 20 năm sau đó và thường xấu đi hoặc thuyên giảm độc lập với diễn biến lâm sàng của cường giáp. Trong số bệnh nhân bị TED, 5% số bệnh nhân có thể bị suy giáp, và một số bệnh nhân có biểu hiện bệnh mắt điển hình khi có chức năng tuyến giáp bình thường ("bệnh Graves euthyroid"). Các triệu chứng và dấu hiệu của TED bao gồm những triệu chứng cụ thể đối với tình trạng bệnh (tức là co rút mí mắt) cũng như các triệu chứng không đặc hiệu gặp ở hầu hết các bệnh viêm quỹ đạo (ví dụ, chứng lồi mắt [lồi mắt], nhìn đôi, phù quanh hốc mắt, đau dây thần kinh sau cầu mắt). Các biến chứng đe dọa thị lực rất hiếm nhưng có thể do bệnh thần kinh thị giác do chèn ép hoặc bệnh giác mạc nặng do tiếp xúc.