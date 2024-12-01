Viêm mạch da

(Xem thêm Tổng quan về viêm mạch.)
Viêm mạch có thể ảnh hưởng tới các mạch nhỏ hoặc trung bình ở trên da. Viêm mạch ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ (như các tiểu động mạch, mao mạch, tiểu tĩnh mạch) gây ra các tổn thương như đám, nốt xuất huyết và có thể là các vết loét nông. Viêm mạch mạng xanh tím, các nốt sẩn, loét sâu thường do viêm mạch máu ở sâu, mạch có kích thước trung bình hoặc lớn. Bất kỳ tình trạng viêm mạch nguyên phát hoặc thứ phát nào cũng có thể thương tổn đến da, bao gồm tình trạng do bệnh huyết thanh, nhiễm trùng (ví dụ: viêm gan C), ung thư, bệnh thấp khớp hoặc các bệnh tự miễn khác và quá mẫn cảm với thuốc.
Hình ảnh của BS. Karen McKoy.
Các thuật ngữ được sử dụng để mô tả viêm mạch ngoài da có thể trùng lặp và được sử dụng không nhất quán trong các tài liệu:
Viêm mạch ngoài da: Thuật ngữ này dùng để mô tả tổn thương viêm mạch ở trên da nhưng không ảnh hưởng tới các cơ quan nội tạng.
Viêm mạch nhỏ ngoài da (CSVV: Cutaneous small-vessel vasculitis): Thuật ngữ này dùng để mô tả các tổn thương viêm mạch của các mạch nhỏ trên da nhưng không ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng. CSVV đôi khi đề cập đến viêm các mạch nhỏ không rõ nguyên nhân (còn gọi là viêm mạch nhỏ ngoài da tiên phát).
Viêm mạch hủy bạch cầu: Đây là thuật ngữ bệnh học mô tả tình trạng viêm mạch máu nhỏ của da, được gọi như vậy vì tình trạng viêm ban đầu bao gồm các bạch cầu trung tính, sau khi mất hạt sẽ dẫn đến lắng đọng các mảnh vỡ hạt nhân (tiêu hủy bạch cầu) trên thành mạch.
Viêm mạch quá mẫn: Thuật ngữ này trước đây được sử dụng trong bệnh CSVV nhưng hiện nay không được sử dụng vì nguyên nhân của CSVV thường không phải do quá mẫn. Tuy nhiên, viêm mạch quá mẫn đôi khi được dùng để chỉ CSVV do thuốc hoặc nhiễm trùng đã biết gây ra.
Triệu chứng và Dấu hiệu Viêm mạch ngoài da
Bệnh nhân có thể có các triệu chứng tổn thương ngoài da như xuất huyết dạng sẩn, nốt xuất huyết, mề đay, loét, viêm mạch mạng xanh tím và các tổn thương dạng nốt. Nếu tổn thương da là thứ phát do viêm mạch hệ thống, bệnh nhân có thể có các biểu hiện như sốt, đau khớp hoặc kết hợp với các triệu chứng trên cơ quan khác.
Chẩn đoán Viêm mạch ngoài da
Loại trừ các nguyên nhân của viêm mạch hệ thống dựa vào các bằng chứng trên lâm sàng.
Các xét nghiệm thường quy (ví dụ: công thức máu, creatinin huyết thanh, aminotransferase, tốc độ máu lắng và/hoặc protein C phản ứng, phân tích nước tiểu có lắng nước tiểu, chụp X-quang ngực)
Sinh thiết
Các xét nghiệm để xác định loại và nguyên nhân của viêm mạch hệ thống (ví dụ: cryoglobulin, kháng thể kháng tế bào chất bạch cầu trung tính, kháng thể viêm gan B và C, nồng độ bổ thể C3 và C4, yếu tố dạng thấp, nuôi cấy máu, điện di protein)
Chẩn đoán viêm mạch giới hạn ở da cần phải có bệnh sử và khám thực thể đầy đủ. Đánh giá tập trung vào việc xác định nguyên nhân, chẳng hạn như thuốc mới hoặc nhiễm trùng và loại trừ các biểu hiện viêm hoặc viêm mạch ở các cơ quan khác, chẳng hạn như
Phổi: Khó thở, ho, ho máu và dấu hiệu khác
Thận: Tăng huyết áp mới phát hiện hoặc phù
Thần kinh: Yếu không đối xứng mới xuất hiện hoặc dị cảm
Ruột: Đau bụng, ỉa chảy, đại tiện ra máu mới xuất hiện
Xét nghiệm nước tiểu tìm hồng cầu, protein và trụ hồng cầu. Cần phim chụp X-quang ngực để kiểm tra tình trạng thâm nhiễm (gợi ý xuất huyết phế nang). Làm xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu để kiểm tra tình trạng thiểu máu, số lượng tiểu cầu, nồng độ creatinin huyết thanh, và định lượng các chất trong phản ứng viêm cấp (như: tốc độ máu lắng, protein phản ứng C). Giảm bạch cầu và giảm tiểu cầu không phải là triệu chứng điển hình của viêm mạch da và cần cân nhắc chẩn đoán khác (ví dụ: bệnh bạch cầu, đặc biệt là ở bệnh nhân cao tuổi).
Sinh thiết da nên được chỉ định, tốt nhất là trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi xuất hiện các tổn thương mạch. Khả năng chẩn đoán phụ thuộc vào độ sâu và thời gian của mảnh sinh thiết. Nhìn chung, nên sinh thiết sâu bằng súng hoặc sinh thiết mở để lấy cả tổ chức dưới da; những mảnh sinh thiết này có thể lấy được các mạch máu nhỏ và vừa. Sinh thiết cạo thường không phù hợp.
Chẩn đoán xác định viêm mạch ngoài da nếu phát hiện các tổn thương sau trên giải phẫu bệnh:
Thành mạch bị xâm nhập các tế bào viêm dẫn đến sự phá hủy thành mạch
Sự lắng đọng fibrin trong nội mạch và trong thành mạch (hoại tử dạng fibrin)
Hồng cẩu thoát quản
Các mảnh vỡ hạt nhân (hủy bạch cầu)
Nhuộm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp là cần thiết để kiểm tra sự lắng đọng IgA, IgM, IgG và bổ thể trong và xung quanh thành mạch, điều này gợi ý một quá trình qua trung gian phức hợp miễn dịch, rối loạn tăng sinh tủy hoặc lympho, hoặc rối loạn tân sinh khác, đặc biệt là ở người lớn. Sự lắng đọng IgA có liên quan đến biểu hiện của thận, khớp và tiêu hóa nhưng IgG và IgM thì không. Nhuộm huỳnh quang miễn dịch trực tiếp có thể dương tính đối với IgM hoặc IgG trong viêm mạch do cryoglobulin huyết hoặc viêm khớp dạng thấp và IgA trong viêm mạch do IgA.
Các xét nghiệm xác định nguyên nhân gây viêm mạch máu bao gồm cryoglobulins, kháng thể kháng bào tương của bạch cầu trung tính (ANCA), kháng thể viêm gan B và C, nồng độ bổ thể C3 và C4, yếu tố dạng thấp, cấy máu, và điện di protein huyết thanh và protein niệu. Các xét nghiệm khác để xác định nguyên nhân viêm mạch nếu nghi ngờ trên lâm sàng.
Điều trị Viêm mạch ngoài da
Điều trị nguyên nhân khi có thể
Các lựa chọn thuốc ban đầu bao gồm colchicine, hydroxychloroquine, dapsone hoặc một liệu trình ngắn corticosteroid liều thấp nếu cần
Điều trị viêm mạch ngoài da trước hết cần nhắm vào điều trị nguyên nhân khi có thể (ví dụ, viêm gan C gây cryoglobulin huyết). Nếu không xác định được nguyên nhân và tổn thương viêm mạch khu trú ngoài da thì điều trị tối thiểu và bảo tồn. Có thể thử dùng colchicine, hydroxychloroquine, dapsone hoặc một liệu trình ngắn corticosteroid liều thấp (1).
Đôi khi, thuốc ức chế miễn dịch mạnh hơn (ví dụ: azathioprine, methotrexate) được sử dụng, đặc biệt nếu tổn thương loét hoặc nếu phải dùng corticosteroid vô thời hạn để kiểm soát các triệu chứng.
Tài liệu tham khảo về điều trị
1. Micheletti RG. Treatment of cutaneous vasculitis. Front Med (Lausanne). 2022;9:1059612. doi:10.3389/fmed.2022.1059612
Những điểm chính
Viêm mạch da ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ hoặc vừa và có thể là nguyên phát hoặc thứ phát.
Các biểu hiện có thể gặp bao gồm sẩn xuất huyết, nốt xuất huyết, mề đay, viêm mạch mạng xanh tím và tổn thương dạng nốt.
Loại trừ các nguyên nhân khác của viêm mạch.
Làm các xét nghiệm thường quy và sinh thiết.
Điều trị nguyên nhân khi có thể.