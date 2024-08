Tổng quan u xương khớp

X-quang thường quy

Chụp MRI, ban đầu thường không có và sau đó có thuốc cản quang, và đôi khi là chụp CT

Chụp xương toàn thân hoặc PET-CT toàn thân (chụp cắt lớp phát xạ positron kết hợp với chụp CT) nếu nghi ngờ có khối u đa nhân hoặc di căn

Sinh thiết trừ khi nghiên cứu hình ảnh cho thấy rõ ràng các đặc điểm lành tính hoặc nếu có nhiều tổn thương xương phù hợp với bệnh di căn ở bệnh nhân được xác nhận là ung thư nguyên phát đang hoạt động

Lý do phổ biến nhất khiến chẩn đoán u xương bị trì hoãn là do các bác sĩ không nghĩ tới và do đó không chỉ định các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thích hợp. Cần nghĩ tới u xương khi bệnh nhân có triệu chứng đau xương không giải thích được, đặc biệt là đau vào ban đêm hoặc đau khi nghỉ ngơi. Những dấu hiệu gợi ý u xương như đau dai dẳng liên tục hoặc đau tăng lên không rõ nguyên nhân ở thân mình hoặc tứ chi, đặc biệt trong trường hợp có khối u. Một số khối u xương vùng chậu có thể gây đau vùng chậu hoặc vùng gần mông, giống như đau thần kinh tọa hoặc hiếm khi gây ra đau thần kinh tọa thực sự do chèn ép dây thần kinh tọa.

X-quang thường quy là chỉ định đầu tiên để xác định và phát hiện u xương. Các dấu hiệu nghĩ tới khối u, bao gồm cả các tổn thương được phát hiện tình cờ trên phim X-quang được chỉ định vì lý do khác, thường cần thêm các xét bổ sung, như các biện pháp chẩn đoán hình ảnh (ví dụ CT hoặc MRI) và sinh thiết. Tuy nhiên, các khối u với dấu hiệu trên phim chụp X-quang cổ điển cho các tổn thương lành tính không cần chụp xương, chụp CT hoặc chụp MRI xương trừ khi bệnh nhân bị đau ở vùng tổn thương.

Chụp xương toàn bộ cơ thể nói chung, thay vì chỉ chụp một khu vực được chọn, nên được thực hiện thường xuyên để xác định các khu vực bất thường khác, đặc biệt nếu nghi ngờ có khối u đa nhân hoặc di căn. Chụp toàn bộ cơ thể thường được ưu tiên hơn để đảm bảo rằng các tổn thương xương khác được xác định, đặc biệt là do bệnh nhân đã nhận đủ liều hạt nhân phóng xạ và bộ phận toàn bộ cơ thể chỉ cần thêm thời gian hạn chế. PET-CT toàn thân là một giải pháp thay thế cho việc chụp xương toàn thân.

Đôi khi cần chụp MRI cản quang gadolinium và những lúc khác không cần dùng chất cản quang. Cần ghi lại đầy đủ chức năng thận trước khi thêm thuốc cản quang khi chụp MRI, vì có thể có độc tính trên thận ở những bệnh nhân giảm khả năng hoạt động của thận. Bác sĩ X-quang MRI sẽ đưa ra quyết định cuối cùng liệu có nên chụp MRI có chất cản quang theo nghiên cứu MRI không chất cản quang hay không và các trình tự MRI bổ sung nào là cần thiết.

Ngọc trai & cạm bẫy

Các dấu hiệu đặc trưng Một số khối u (ví dụ, u xơ không cốt hoá, loạn sản xơ xương, u sụn) và các bệnh giống u (ví dụ, Bệnh Paget xương) có thể có những dấu hiệu đặc trưng trên phim X-quang và có thể được chẩn đoán mà không cần sinh thiết. Các dấu hiệu trên X-quang gợi ý ung thư bao gồm những dấu hiệu sau: Tổn thương phá hủy, tiêu xương

Tổn thương mất xương dạng thấm, bờ mờ

Khối u có ranh giới không rõ

Ổ tiêu xương có nhiều vách ngăn (dạng bọt xà phòng)

Phá vỡ vỏ

Lan rộng đến mô mềm

Gãy xương bệnh lý Tổn thương xương dạng nang là những vùng xương bị phá hủy có ranh giới rõ. Tổn thương dạng thấm được đặc trưng bởi tổn thương tiêu xương, bờ mờ, nham nhở, ranh giới không rõ. Một số khối u có các đặc điểm đặc trưng. Ví dụ, sarcom Ewing thường cho thấy tình trạng phá hủy xương kiểu thẩm thấu, bao gồm một khối mô mềm lớn có xương phản ứng da-dạng củ hành ở màng xương tiến triển thường trước khi có biểu hiện lan rộng, tiêu xương, phá hủy và một khối u tế bào khổng lồ có hình dạng nang mà không có giao diện xơ cứng giữa khối u và xương bình thường. Vị trí của khối u cũng có thể gợi ý chẩn đoán. Ví dụ, sarcom Ewing thường xuất hiện ở thân xương dài, sarcom xương thường xuất hiện ở vùng hành - thân xương tới cuối xương dài, u tế bào khổng lồ thường xuất hiện ở đầu xương. Một số bệnh lý tủy xương ở trẻ nhỏ như lơ xê mi và u lympho cũng có thể gây ra các tổn thương xương trên X-quang. Ở người lớn, ung thư phổi, vú, tuyến tiền liệt và thận di căn có thể biểu hiện với nhiều tổn thương ở xương. Một số bệnh lý u lành tính có thể có các biểu hiện tương tự u ác tính: Cốt hóa lạc chỗ (viêm cơ cốt hóa) và can xương sau gãy xương có thể gây ra tình trạng canxi hóa quanh vỏ xương và các mô mềm xung quanh tạo nên hình ảnh giống khối u ác tính.

Bệnh mô bào Langerhans, (mô bào X, bệnh Letterer-Siwe, bệnh Hand-Schüller-Christian, u hạt ưa axit) có thể gây ra tổn thương đơn độc hoặc nhiều xương, thường được phân biệt trên X-quang. Trường hợp tổn thương đơn độc có dày vỏ xương gợi ý khối u ác tính.

Bệnh xương đặc đốm (xương đốm, đa ổ xương) là một bệnh không có triệu chứng và biến chứng trên lâm sàng nhưng có thể giống với ung thư vú hoặc tuyến tiền liệt di căn xương. Tổn thương đặc trưng là vùng xơ xương hình tròn hoặc hình bầu dục, nhỏ, đa ổ, thường ở xương cổ chân, cổ tay, hoặc xương chậu hoặc vùng hành - thân xương của các xương ống.

Nhiễm trùng xương có thể biểu hiện bằng đau và tổn thương phá hủy trên phim chụp X-quang.