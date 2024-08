Thăm khám khớp khuỷu

Dấu hiệu viêm và dày màng hoạt dịch của khớp khuỷu do bệnh lý khớp thường biểu hiện ở mặt ngoài của khớp, vị trí giữa đầu xương quay và mỏm khuỷu. Nên cố gắng duỗi khớp khuỷu tối đa tới 180°. Khớp khuỷu vẫn có thể duỗi tối đa trong các tổn thương quanh khớp hoặc không phải do viêm khớp như viêm gân, tuy nhiên, khả năng duỗi tối đa sẽ bị mất ở giai đoạn đầu của viêm khớp. Khám phần mềm quanh khớp khuỷu để phát hiện triệu chứng sưng. Hạt thấp dưới da có mật độ chắc, xuất hiện trên nền xương cứng ở mặt duỗi của cẳng tay. Hạt tophi có thể sờ thấy hoặc đôi khi nhìn thấy dưới da dưới dạng các khối màu kem và biểu thị bệnh gút. Hạt trong túi thanh dịch mỏm khuỷu có thể là hạt thấp hoặc hạt tophi. Sưng túi thanh dịch ở mỏm khuỷu, là một nang dịch và không làm hạn chế vận động của khớp khuỷu, thường do các nguyên nhân sau gây nên: nhiễm khuẩn, chấn thương, gút và viêm khớp dạng thấp. Tổn thương hạch trong ống cánh tay ở phía trên lồi cầu trong có thể là do tình trạng viêm ở bàn tay hoặc có thể gợi ý bệnh sarcoidosibệnh giang mai hay các u lympho.

