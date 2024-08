Cương dương vật kéo dài do thiếu máu cục bộ

Hầu hết các trường hợp cương dương vật kéo dài liên quan đến sự trục trặc cơ chế gây xìu dương vật và phổ biến nhất là do suy giảm dòng máu tĩnh mạch từ dương vật trở về (ví dụ, cương đau dương vật kéo dài lưu lượng thấp), cũng được biết đến như là cương dương vật kéo dài do thiếu máu cục bộ. Cơn đau dữ dội do thiếu máu cục bộ xuất hiện sau 4 giờ. Nếu kéo dài > 4 giờ, cương dương vật kéo dài có thể dẫn đến xơ hóa vật hang và tiếp đến là rối loạn cương dương hoặc thậm chí hoại tử và hoại thư.

Cương dương vật kéo dài thể tái diễn là một dạng tái phát của cương dương vật kéo dài do thiếu máu cục bộ xảy ra lặp đi lặp lại với các giai đoạn cần can thiệp y khoa để dương vật xìu.