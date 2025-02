Sinh lý bệnh của chứng vú to ở đàn ông

Sinh lý bệnh của chứng vú to ở đàn ông

Trong giai đoạn trẻ nhỏ và tuổi dậy thì, sự phì đại tuyến vú của nam giới là bình thường (vú to nam giới sinh lý). Sự phì đại thường là thoáng qua, ở cả 2 vú, mềm, không thay đổi, và phân bố đối xứng theo núm vú; vú có thể đau khi sờ nắn. Vú to nam giới phát triển trong giai đoạn dậy thì sẽ hết trong khoảng 6 tháng đến 2 năm. Những thay đổi tương tự có thể xảy ra ở người lớn tuổi và có thể bị ở một bên vú hoặc cả hai. Hầu hết tình trạng phì đại này là do sự phát triển của chất đệm, không phải của các ống tuyến vú. Cơ chế thường là sự giảm tác dụng của androgen hoặc sự gia tăng tác dụng của estrogen (ví dụ, giảm sản xuất androgen, tăng sản xuất estrogen, sự phong tỏa receptor của androgen, dịch chuyển estrogen từ globulin gắn kết hormone sinh dục, dị tật receptor androgen).

Ngọc trai & cạm bẫy

Nếu đánh giá cho thấy không có nguyên nhân gây ra vú to nam giới, nó được coi là tự phát (vô căn). Nguyên nhân có thể không được tìm thấy do vú to nam giới là sinh lý hoặc không tìm được bằng chứng của nguyên nhân gây ra.