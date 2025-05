Viêm tuyến tiền liệt Theo Boston University School of Medicine Lori Lerner , MD , Đã xem xét/Đã chỉnh sửa Thg 2 2025

Viêm tuyến tiền liệt có liên quan đến một nhóm các rối loạn khác nhau biểu hiện bởi sự kết hợp của các triệu chứng kích thích hoặc triệu chứng tắc nghẽn và đau vùng đáy chậu. Một số trường hợp do nhiễm khuẩn tuyến tiền liệt và những trường hợp khác, phổ biến hơn và chưa hoàn toàn sáng tỏ là sự kết hợp các yếu tố viêm không nhiễm khuẩn, co thắt cơ hoành niệu sinh dục, hoặc cả hai. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng, cùng với việc soi tìm vi khuẩn và nuôi cấy mẫu nước tiểu trước và sau khi kích thích tuyến tiền liệt. Điều trị bằng kháng sinh nếu nguyên nhân là do vi khuẩn. Các nguyên nhân không do vi khuẩn được điều trị bằng cách ngâm mình trong bồn tắm nước ấm, dùng thuốc giãn cơ, thuốc chống viêm, thuốc an thần bao gồm thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI) và vật lý trị liệu cơ sàn chậu.