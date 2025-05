Viêm da cơ địa (Eczema)

Nhiễm khuẩn thứ phát (nhiễm siêu vi khuẩn), đặc biệt là nhiễm khuẩn tụ cầu và liên cầu (ví dụ: chốc lở, viêm mô tế bào) là phổ biến.

Chứng đỏ da (ban đỏ bao phủ hơn 70% diện tích bề mặt cơ thể) hiếm gặp nhưng có thể xuất hiện khi viêm da cơ địa nặng.

Vviêm da cơ địa cấp tính có nhiễm trùng thứ phát Dấu các chi tiết Ở bệnh nhân này, các tổn thương viêm da cấp tính phức tạp do nhiễm trùng thứ phát (bội nhiễm) với Staphylococcus aureus (chốc lở). © Springer Science+Business Media

Eczema dạng herpes là một bệnh nhiễm vi rút herpes simplex (HSV) trên da, có tính lan tỏa và lan rộng hơn so với những bệnh nhân không có tạng dị ứng. Eczema dạng herpes thường là bệnh nhiễm trùng HSV nguyên phát, nhưng cũng có thể do nhiễm trùng tái phát ở những bệnh nhân bị viêm da cơ địa. Tổn thương là các mụn nước trong các vùng da bị viêm da đã hoặc đang hoạt động, có thể xuất hiện ở vùng da thường. Sốt cao và hạch to có thể phát triển sau vài ngày. Đôi khi có nhiễm trùng toàn thân, có thể gây tử vong. Có thể ảnh hưởng tới mắt, gây tổn thương giác mạc, rất đau. Eczema mụn đậu do tiêm vắc xin đậu mùa là một biến chứng tương tự do tiêm vắc xin đậu mùa, trong đó vi rút vaccinia lây lan và có thể đe dọa tính mạng. Do đó, bệnh nhân cơ địa dị ứng không nên chủng ngừa bệnh đậu mùa.

Eczema dạng herpes Dấu các chi tiết Bức ảnh này cho thấy tình trạng nhiễm herpes simplex lan tỏa với các cụm mụn nước ở một bệnh nhân bị viêm da cơ địa. © Springer Science+Business Media

Bệnh nhân cơ địa dị ứng cũng dễ bị nhiễm trùng da do vi rút khác (ví dụ, mụn cóc thông thường, u mềm lây).

Bệnh nhân bị viêm da cơ địa cũng có nguy cơ cao bị phản ứng dị ứng do tiếp xúc. Ví dụ, dị ứng do tiếp xúc với niken, chất gây dị ứng do tiếp xúc phổ biến nhất, phổ biến gấp đôi so với bệnh nhân không có cơ địa dị ứng. Việc sử dụng thường xuyên các sản phẩm bôi ngoài da khiến bệnh nhân tiếp xúc với nhiều chất gây dị ứng tiềm ẩn và viêm da tiếp xúc dị ứng do các sản phẩm này gây ra có thể làm phức tạp quá trình điều trị viêm da cơ địa.