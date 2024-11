Nhiễm khuẩn mô mềm hoại tử

Phẫu thuật mở ổ tổn thương

Thuốc kháng sinh

Cắt bỏ nếu cần thiết

Điều trị NSTI sớm và hoại tử cơ do clostridial chủ yếu là phẫu thuật, việc này không nên trì hoãn bằng các nghiên cứu chẩn đoán.

Bằng chứng về bọng nước, bầm máu, chảy mủ, tiếng lép bép, và sự lan truyền toàn thân của nhiễm trùng đòi hỏi phải phẫu thuật loại bỏ tổn thương cấp tính. Vết rạch ban đầu nên được kéo dài cho đến khi dụng cụ hoặc ngón tay không còn có thể tách da và mô dưới da từ cân cơ. Lỗi thông thường nhất là can thiệp phẫu thuật không đầy đủ; lặp lại phẫu thuật mỗi 1 đến 2 ngày, với vết rạch và cắt bỏ thêm nếu cần, nên được thực hiện thường xuyên. Liệu pháp áp suất âm vết thương (NPWT, còn được gọi là đóng có hỗ trợ chân không, hay VAC), áp dụng lực hút vào vết thương, đã được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ chăm sóc giữa các lần cắt lọc vết thương.

Có thể cần đến phẫu thuật cắt bỏ chi.

Thuốc kháng sinh đường uống là thuốc hỗ trợ, thường bao gồm 2 loại thuốc trở lên. Một phác đồ điều trị theo kinh nghiệm cần phải bao gồm kháng sinh có hiệu quả chống lại các sinh vật hiếu khí và kỵ khí. Các khuyến cáo hiện tại của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) đề xuất vancomycin, linezolid, hoặc daptomycin phối hợp với piperacillin/tazobactam, carbapenem, ceftriaxone cộng với metronidazole, hoặc fluoroquinolone phối hợp với metronidazole. Phạm vi bao phủ kháng sinh nên được thu hẹp dựa trên kết quả nuôi cấy mô và máu khi chúng có sẵn. (Xem 2014 practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections của IDSA.)

Có thể cần truyền một khối lượng dịch lớn trước và sau khi phẫu thuật.

Globulin miễn dịch đường tĩnh mạch đã được đề xuất là liệu pháp bổ trợ cho hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu với NSTI.