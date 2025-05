Myiasis Da

Nguồn lây bệnh phổ biến được biết đến là ruồi bot. Ruồi trâu Dermatobia hominis, có nguồn gốc từ Nam Mỹ và Trung Mỹ, là nguyên nhân phổ biến nhất ở những du khách quay trở lại Hoa Kỳ. Các loài khác bao gồm Cordylobia anthropophaga (ở tiểu vùng Sahara Châu Phi), nhiều chủng Cuterebra (ở Bắc Mỹ), và chủng Wohlfahrtia (ở Bắc Mỹ, Châu Âu, và Pakistan). Nhiều loài ruồi không đẻ trứng trên người, nhưng chúng đẻ trên các côn trùng khác (ví dụ như muỗi) hoặc các vật dụng (ví dụ, giặt quần áo) có thể tiếp xúc với da. Trứng trên da nở thành ấu trùng, đào hầm vào da và phát triển qua các giai đoạn liên tiếp (hình sao) thành ấu trùng trưởng thành; ấu trùng trưởng thành có thể dài 1 đến 2 cm, tùy thuộc vào từng loài. Nếu bệnh không được điều trị, ấu trùng nổi lên khỏi da và rơi xuống mặt đất để tiếp tục vòng đời của chúng.

Các triệu chứng điển hình bao gồm ngứa, cảm giác chuyển động, và đôi khi đau nhói. Tổn thương ban đầu có thể giống như một vết cắn của động vật chân đốt hoặc nhọt do vi khuẩn nhưng có thể phân biệt được bởi trung tâm lõm, rỉ dịch huyết thanh và máu; đôi khi có thể nhìn thấy một phần nhỏ của phần cuối ấu trùng. Thương tổn do D. hominis thường gặp hơn ở mặt, da đầu và các chi, trong khi thương tổn do C. anthropophaga có khuynh hướng xảy ra ở những vùng được phủ bởi quần áo và xuất hiện trên đầu, cổ và lưng.

Phương pháp điều trị tối ưu là không chắc chắn và các phương pháp tiếp cận khác nhau tùy thuộc vào khả năng có sẵn của các biện pháp can thiệp, từ kiểm soát theo dõi đến phẫu thuật cắt bỏ. Bởi vì ấu trùng cần oxy trong khí quyển nên tình trạng tắc lỗ hở trên da có thể khiến ấu trùng rời đi hoặc ít nhất là đến gần bề mặt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc loại bỏ bằng tay (1). Có nhiều phương pháp gây tắc nghẽn bao gồm việc sử dụng xăng dầu, sơn móng tay, xông khói, hoặc hồ thuốc lá. Tuy nhiên, ấu trùng chết trong quá trình tắc nghẽn rất khó bị loại bỏ và thường gây ra phản ứng viêm nặng. Ấu trùng có thể được hút ra qua vết mổ nhỏ. Có thể giết ấu trùng hoặc gây ra di chuyển bằng ivermectin, uống (200 mcg/kg, 1 liều) hoặc bôi tại chỗ.