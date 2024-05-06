skip to main content
Viêm mô mỡ dưới da

TheoJulia Benedetti, MD, Harvard Medical School
Xem xét bởiJoseph F. Merola, MD, MMSc, UT Southwestern Medical Center
Đã xem xét/Đã chỉnh sửa đã sửa đổi Thg 5 2024
Viêm lớp mỡ da là tình trạng viêm mỡ dưới da có thể do nhiều nguyên nhân. Chẩn đoán bằng lâm sàng và sinh thiết. Điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra.

(Xem thêm Hồng ban nút.)

Viêm mô mỡ dưới da có thể được phân loại thành viêm thùy mỡ hoặc vách mỡ phụ thuộc vào vị trí chính của viêm bên trong mô mỡ.

Căn nguyên của viêm lớp mỡ dưới da

Có nhiều nguyên nhân gây viêm môi mỡ dưới, bao gồm

Các triệu chứng và dấu hiệu của viêm lớp mỡ dưới da

Viêm lớp mỡ da được đặc trưng bởi các nốt dưới da ấn đau và đỏ đến đau dữ dội nằm ở các chi và đôi khi ở phía sau ngực, vùng bụng, ngực, mặt hoặc mông. Hiếm khi, các cục có thể liên quan đến mạc treo ruột, phổi, trực tràng và xương sọ.

Các dấu hiệu của tình trạng viêm toàn thân, chẳng hạn như sốt và khó chịu, có thể đi kèm với viêm lớp mỡ dưới da.

Viêm mô mỡ dưới da
Dấu các chi tiết
Bức ảnh này cho thấy các mảng thâm nhiễm màu tím ở phần trước-giữa của đùi.
© Springer Science+Business Media
Viêm lớp mỡ dưới da xơ cứng
Dấu các chi tiết
Bức ảnh này cho thấy tình trạng viêm sưng đau của lớp mỡ dưới da ở chi dưới do xơ cứng da-mỡ, có thể bị nhầm lẫn với bệnh viêm mô tế bào.
© Springer Science+Business Media

Chẩn đoán viêm lớp mỡ dưới da

  • Đánh giá lâm sàng

  • Sinh thiết cắt bỏ toàn bộ hoặc sinh thiết một phần

Chẩn đoán viêm lớp mỡ dưới da thường dựa vào biểu hiện lâm sàng và có thể được xác nhận bằng sinh thiết.

Điều trị viêm lớp mỡ dưới da

  • Chăm sóc hỗ trợ

  • Thuốc chống viêm

  • Thuốc ức chế miễn dịch

Bất kỳ nguyên nhân cơ bản nào gây viêm lớp mỡ dưới da cũng cần được điều trị. Không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho viêm mô mỡ dưới da. Một số chiến lược đã được sử dụng cho kết quả vừa phải, bao gồm thuốc chống viêm không steroid, thuốc sốt rét, dapsone và thalidomide.

Corticosteroid (1 mg/kg đến 2 mg/kg uống hoặc đường tĩnh mạch một lần/ngày) và các thuốc ức chế miễn dịch hoặc hóa trị liệu khác đã được sử dụng để điều trị cho những bệnh nhân có triệu chứng tiến triển hoặc có dấu hiệu tổn thương toàn thân.

Những điểm chính

  • Nguyên nhân gây viêm mô mỡ dưới da có thể khác nhau.

  • Chẩn đoán viêm lớp mỡ da bằng cách đánh giá lâm sàng (bao gồm sự hiện diện của các nốt ấn đau, ban đỏ, dưới da) và xác nhận bằng sinh thiết cắt bỏ hoặc sinh thiết mở.

  • Điều trị hỗ trợ viêm lớp mỡ da và xem xét điều trị bằng thuốc chống viêm hoặc thuốc ức chế miễn dịch, đặc biệt là nếu các biểu hiện nặng.

