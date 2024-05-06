Các triệu chứng và dấu hiệu của viêm lớp mỡ dưới da

Viêm lớp mỡ da được đặc trưng bởi các nốt dưới da ấn đau và đỏ đến đau dữ dội nằm ở các chi và đôi khi ở phía sau ngực, vùng bụng, ngực, mặt hoặc mông. Hiếm khi, các cục có thể liên quan đến mạc treo ruột, phổi, trực tràng và xương sọ.

Các dấu hiệu của tình trạng viêm toàn thân, chẳng hạn như sốt và khó chịu, có thể đi kèm với viêm lớp mỡ dưới da.

Viêm mô mỡ dưới da Dấu các chi tiết Bức ảnh này cho thấy các mảng thâm nhiễm màu tím ở phần trước-giữa của đùi. © Springer Science+Business Media