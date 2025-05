1. Olsen EA, Dunlap FE, Funicella T, et al: A randomized clinical trial of 5% topical minoxidil versus 2% topical minoxidil and placebo in the treatment of androgenetic alopecia in men. J Am Acad Dermatol 47(3):377-385, 2002. doi: 10.1067/mjd.2002.124088

2. Randolph M, Tosti A: Oral minoxidil treatment for hair loss: A review of efficacy and safety. J Am Acad Dermatol 84(3):737–746, 2021. doi: 10.1016/j.jaad.2020.06.1009

3. Gupta AK, Venkataraman M, Talukder M, Bamimore MA: Relative efficacy of minoxidil and the 5-α reductase inhibitors in androgenetic alopecia treatment of male patients: A network meta-analysis. JAMA Dermatol 158(3):266–274, 2022. doi: 10.1001/jamadermatol.2021.5743

4. Nguyen D-D, Marchese M, Cone EB, et al: Investigation of suicidality and psychological adverse events in patients treated with finasteride. JAMA Dermatol 157(1):35-42, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2020.3385

5. Sinclair R, Wewerinke M, Jolley D: Treatment of female pattern hair loss with oral antiandrogens. Br J Dermatol 152(3):466-73, 2005. doi: 10.1111/j.1365-2133.2005.06218.x

6. Famenini S, Slaught C, Duan L, et al: Demographics of women with female pattern hair loss and the effectiveness of spironolactone therapy. J Am Acad Dermatol 73(4):705-6, 201570. doi: 10.1016/j.jaad.2015.06.063

7. Adil A, Godwin M. The effectiveness of treatments for androgenetic alopecia: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 77(1):136-141.e5, 2017. doi: 10.1016/j.jaad.2017.02.054

8. Jimenez JJ, Wikramanayake TC, Bergfeld W, et al: Efficacy and safety of a low-level laser device in the treatment of male and female pattern hair loss: A multicenter, randomized, sham device-controlled, double-blind study. Am J Clin Dermatol 15(2):115-27, 2014. doi: 10.1007/s40257-013-0060-6

9. Hesseler MJ, Shyam N: Platelet-Rich Plasma and Its Utilities in Alopecia: A systematic review. Dermatol Surg 46(1):93–102, 2020. doi: 10.1097/DSS.0000000000001965

10. Ezemma O, Devjani S, Kelley KJ, et al: Treatment modalities for lymphocytic and neutrophilic scarring alopecia. J Am Acad Dermatol 89(2S):S33-S35, 2023. doi: 10.1016/j.jaad.2023.04.023

11. Abduelmula A, Sood S, Mufti A, et al: Management of cutaneous lupus erythematosus with Janus kinase inhibitor therapy: An evidence-based review. J Am Acad Dermatol 89(1):130-131. doi: 10.1016/j.jaad.2022.12.037

12. Fechine COC, Valente NYS, Romiti R: Lichen planopilaris and frontal fibrosing alopecia: Review and update of diagnostic and therapeutic features. An Bras Dermatol 97(3):348-357, 2022. doi: 10.1016/j.abd.2021.08.008

13. Ho A, Shapiro J: Medical therapy for frontal fibrosing alopecia: A review and clinical approach. J Am Acad Dermatol 81(2):568-580, 2019. doi: 10.1016/j.jaad.2019.03.079

14. Pindado-Ortega C, Saceda-Corralo D, Moreno-Arrones, et al: Effectiveness of dutasteride in a large series of patients with frontal fibrosing alopecia in real clinical practice. J Am Acad Dermatol 84(5):1285-1294, 2021. doi: 10.1016/j.jaad.2020.09.093