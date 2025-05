Giảm tiết mô hôi là không đủ mồ hôi. Chẩn đoán là lâm sàng. Điều trị là tránh tăng nhiệt độ cơ thể và sử dụng các phương pháp làm mát khác nhau.

Giảm tiết mồ hôi do dị dạng da hiếm khi có ý nghĩa lâm sàng. Nó thường khu trú nhất và gây ra bởi tổn thương da cục bộ (ví dụ: do chấn thương, phóng xạ, nhiễm trùng [ví dụ: bệnh phong] hoặc viêm) hoặc do teo các tuyến do bệnh thấp khớp hệ thống (ví dụ: xơ cứng hệ thống, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, Hội chứng Sjögren) (1).

Chứng giảm tiết mồ hôi là một đặc điểm của một số tình trạng di truyền (ví dụ, loạn sản ngoại bì do thiếu hydro và do chất giảm tiết mồ hôi). Một đột biến của gen ITPR2, mã hóa kênh canxi, dẫn đến tình trạng giảm tiết mồ hôi, hoàn toàn không có mồ hôi (2).

Chứng giảm tiết mồ hôi có thể do thuốc gây ra, đặc biệt là những thuốc có đặc tính kháng cholinergic. Tình trạng này cũng do bệnh thần kinh do tiểu đường và một loạt các hội chứng bẩm sinh gây ra.

Say nóng gây giảm tiết mồ hôi nhưng là bệnh lý ở hệ thần kinh trung ương chứ không phải là một rối loạn da.

Chẩn đoán giảm tiết mồ hôi Đánh giá lâm sàng Chẩn đoán chứng giảm tiết nước bằng quan sát lâm sàng về tình trạng giảm tiết mồ hôi hoặc không dung nạp nhiệt.