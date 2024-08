Sinh thiết da và miễn dịch huỳnh quang trực tiếp

Dấu ấn huyết thanh

Chẩn đoán viêm da dạng herper dựa trên sinh thiết da và thử nghiệm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp tại tổn thương và vùng da bình thường xung quanh tổn thương. Direct immunofluorescence showing granular IgA deposition in the dermal papillary tips has a sensitivity of approximately 90 to 95% and specificity of approximately 95 to 100% (1).

Tất cả các bệnh nhân bị viêm da dạng herpes cần được đánh giá bệnh celiac. Các dấu ấn huyết thanh học như kháng thể transglutaminase IgA, kháng thể transglutaminase IgA và kháng thể IgA có thể giúp xác định chẩn đoán và hỗ trợ theo dõi sự tiến triển của bệnh.