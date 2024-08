Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) ở trẻ em

Phẫu thuật cắt amiđan nạo VA hoặc điều chỉnh chứng hàm nhỏ bẩm sinh

CPAP và/hoặc giảm cân với sự hỗ trợ tích cực

Phẫu thuật cắt amiđan nạo VA thường có hiệu quả ở trẻ em bị ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, những người khác khỏe mạnh và có VA và/hoặc amiđan to. Chỉ cắt bỏ amiđan thường không có hiệu quả. Nguy cơ bị tắc nghẽn đường thở trong khoảng thời gian phẫu thuật cao hơn ở trẻ có OSA hơn so với trẻ không có OSA, ở những trẻ phải cắt amiđan nạo VA; do đó, theo dõi chặt chẽ là rất quan trọng.

Đối với những trẻ không khỏe mạnh, những người có các dị tật bất thường về giải phẫu hoặc các điều kiện di truyền làm thay đổi kiểm soát hô hấp hoặc những người có biến chứng tim phổi, bác sĩ có kinh nghiệm trong việc quản lý OSA ở trẻ em nên được tham vấn. Phẫu thuật cắt amidan có thể hiệu quả hoặc có thể giúp giảm bớt (1). Tùy thuộc vào các bất thường giải phẫu gây ra ngừng thở khi ngủ (OSA), một thủ thuật thay thế phẫu thuật có thể được chỉ định (ví dụ, phẫu thuật tạo hình vòm hầu lưỡi gà, phẫu thuật lưỡi hoặc phẫu thuật khu vực giữa mặt).

Áp suất dương liên tục liên tục (CPAP) có thể được sử dụng cho trẻ em với những đối tượng không phải là ứng cử viên cho phẫu thuật chỉnh hình hoặc những người tiếp tục có OSA sau khi đã cắt amiđan nạo VA.

Bởi vì béo phì ở trẻ em là một yếu tố nguy cơ đối với ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, giảm cân có thể làm giảm mức độ nặng của ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn ở trẻ em mắc bệnh béo phì và mang lại những lợi ích sức khỏe khác nhưng hiếm khi điều trị đủ cho ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn dưới dạng đơn trị liệu trong thời gian dài.

Oxy đêm bổ sung có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu oxy máu cho đến khi có thể điều trị dứt điểm.

Điều trị viêm mũi dị ứng cần phải tích cực. Corticosteroid và kháng sinh thường không được chỉ định.