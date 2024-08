Sinh thiết xuyên thành ngực bằng kim

1. Lee SM, Park CM, Lee KH, Bahn YE, Kim JI, Goo JM . C-arm cone-beam CT-guided percutaneous transthoracic needle biopsy of lung nodules: clinical experience in 1108 patients. Radiology 2014;271(1):291-300. doi:10.1148/radiol.13131265

2. Takeshita J, Masago K, Kato R, et al. CT-guided fine-needle aspiration and core needle biopsies of pulmonary lesions: a single-center experience with 750 biopsies in Japan. AJR Am J Roentgenol 2015;204(1):29-34. doi:10.2214/AJR.14.13151