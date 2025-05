Bệnh bụi phổi của công nhân than (Bệnh than; Bệnh phổi đen) Theo Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine; Carrie A. Redlich , MD, MPH , Bergen New Bridge Medical Center; , MD, MPH , Yale Occ and Env Medicine Program Efia S. James , MD, MPH , Brian Linde , MD, MPH , Đã xem xét/Đã chỉnh sửa Thg 10 2023 | đã sửa đổi Thg 11 2023

Bệnh bụi phổi của công nhân khai thác than là do hít phải bụi tạo ra từ quá trình khoan, nổ hoặc nghiền than cũng như từ các thiết bị và quy trình được sử dụng để khai thác than. Phơi nhiễm trong khai thác than là không đồng nhất, điều này góp phần gây ra nhiều bệnh tật ở những người khai thác than. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh bụi phổi của công nhân than bao gồm từ các triệu chứng tối thiểu đến tình trạng xơ hóa nặng tiến triển với chức năng phổi bị suy giảm. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và viêm phế quản thường gặp ở thợ mỏ than. Chẩn đoán dựa trên bệnh sử, kết quả chụp X-quang ngực và kết quả kiểm tra chức năng phổi. Điều trị nói chung là hỗ trợ.