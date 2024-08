Đau bụng kinh nguyên phát là vô căn và không thể giải thích được bằng các bệnh phụ khoa khác (1). Đau là kết quả của các cơn co thắt tử cung và thiếu máu, có thể là do trung gian bởi prostaglandin (ví dụ, prostaglandin F2, kích thích cơ tử cung và thuốcco mạch) và các chất trung gian gây viêm do niêm mạc tử cung tiết ra và có thể liên quan đến các cơn co tử cung kéo dài và làm giảm lưu lượng máu đến cơ tử cung.

Các Yếu tố góp phần có thể bao gồm những điều sau:

Tổ chức máu kinh đi qua cổ tử cung

Nồng độ prostaglandin F2-alpha cao trong máu kinh nguyệt

Một lỗ cổ tử cung hẹp

Tử cung bị sai vị trí

Lo lắng

Đau bụng kinh nguyên phát thường bắt đầu trong vòng một năm sau khi hành kinh và xảy ra gần như bất biến trong các chu kỳ rụng trứng. Đau thường bắt đầu khi kinh bắt đầu ra (hoặc ngay trước đó) và kéo dài trong 1 đến 2 ngày đầu; đau này, được miêu tả là co thắt, đau ở vùng bụng dưới liên tục, có thể lan ra phía sau lưng hoặc đùi. Bệnh nhân cũng có thể bị khó chịu, mệt mỏi, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, đau lưng hoặc đau đầu.

Yếu tố nguy cơ đối với các triệu chứng nặng bao gồm:

Tuổi hành kinh lần đầu sớm

Kinh ra dài hoặc nhiều

Hút thuốc

Tiền sử gia đình bị đau bụng kinh

Các triệu chứng có xu hướng giảm bớt theo tuổi tác và sau lần mang thai đầu tiên.