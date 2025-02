Ung thư cơ tử cung

1. Smith ES, Jansen C, Miller KM, et al: Primary characteristics and outcomes of newly diagnosed low-grade endometrial stromal sarcoma. Int J Gynecol Cancer 32(7):882-890, 2022. Xuất bản ngày 4 tháng 7 năm 2022. doi:10.1136/ijgc-2022-003383

2. Leitao MM, Sonoda Y, Brennan MF, et al: Incidence of lymph node and ovarian metastases in leiomyosarcoma of the uterus. Gynecol Oncol 91(1):209-212, 2003 doi:10.1016/s0090-8258(03)00478-5