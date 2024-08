Sinh lý học của Thai nghén

Cung lượng tim (CO) tăng từ 30 đến 50% bắt đầu từ 6 tuần tuổi và đạt đỉnh từ 16 đến 28 tuần (thường là khoảng 24 tuần). Nó vẫn ở gần mức đỉnh điểm cho đến sau 30 tuần. Sau đó, CO trở nên nhạy cảm với tư thế của cơ thể. Vị trí làm cho tử cung rộng ra chèn ép tĩnh mạch chủ nhiều nhất (ví dụ, tư thế nằm ngửa) gây giảm cung lượng tim nhiều nhất. Trung bình, CO thường giảm nhẹ từ tuần thứ 30 cho đến khi cuộc đẻ bắt đầu. Trong cuộc đẻ, CO tăng thêm 30%. Sau khi đẻ, tử cung co lại và CO giảm xuống nhanh với khoảng 15 đến 25% trên mức bình thường, sau đó giảm dần đều (chủ yếu trong 3-4 tuần tiếp theo) cho đến khi nó đạt đến mức chuẩn như trước khi có thai vào khoảng 6 tuần sau sinh.

Sự gia tăng CO trong thời kỳ mang thai chủ yếu là do nhu cầu của tuần hoàn tử cung rau; thể tích tuần hoàn của tử cung rau tăng lên rõ rệt, và lưu thông trong lòng gai rau hoạt động một phần như một thông động tĩnh mạch. Khi rau thai và bào thai phát triển, lưu lượng máu đến tử cung phải tăng lên khoảng 1L/phút (20% CO bình thường) khi đủ tháng. Nhu cầu ngày càng tăng của da (để điều chỉnh nhiệt độ) và thận (để thải chất thải của thai nhi) là một trong những lý do của tăng CO.

Để tăng CO, nhịp tim tăng từ bình thường là 70 lần/phút đến 90 lần/phút và tăng thể tích tâm thu. Trong tam cá nguyệt thứ 2, huyết áp thường giảm (và áp lực mạch rộng ra), mặc dù mức độ CO và renin và angiotensin tăng lên, bởi vì tuần hoàn tử cung rau mở rộng (không gian múi rau thai phát triển) và giảm sự kháng trở mạch máu toàn thân. Sức đề kháng giảm vì độ nhớt của máu và độ nhạy với angiotensin giảm. Trong tam cá nguyệt thứ 3, BP có thể trở lại bình thường. Nếu thai đôi, CO tăng nhiều hơn và huyết áp tâm trương thấp hơn ở tuần thứ 20 hơn so với thai đơn.

Tập thể dục làm tăng CO, nhịp tim, lượng tiêu thụ oxy, và thể tích hô hấp/phút nhiều hơn khi mang thai so với những thời điểm khác.

Sự tăng thể tích tuần hoàn của thai kỳ làm tăng tần số của những tiếng thổi cơ năng và tiếng tim mạnh. X-quang hoặc ECG có thể cho thấy tim chuyển vào vị trí nằm ngang, quay sang trái, với đường kính ngang tăng lên. Nhịp sớm tâm nhĩ và tâm thất thường xảy ra trong thai kỳ. Tất cả những thay đổi này là bình thường và không nên được chẩn đoán sai là rối loạn tim; họ thường có thể tự theo dõi và quản lý tình trạng của mình. Tuy nhiên, cơn kịch phát của nhịp nhanh nhĩ có thể xảy ra thường xuyên hơn ở phụ nữ có thai và có thể cần phải kiểm soát dự phòng bằng kỹ thuật số hoặc bằng các thuốc chống loạn nhịp khác. Mang thai không ảnh hưởng đến chỉ định hoặc an toàn của kỹ thuật khử rung tim.