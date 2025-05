Vaginal Bleeding During Late Pregnancy

Các xét nghiệm kiểm tra cần bao gồm:

Siêu âm

Công thức máu hoàn chỉnh (CBC) và loại và sàng lọc

Đôi khi làm các xét nghiệm máu đông máu

Có thể làm test Kleihauer-Betke

Tất cả phụ nữ bị ra máu khi mang thai cuối thai kỳ đều cần được siêu âm, thực hiện tại giường bệnh nếu bệnh nhân không ổn định. Siêu âm qua ngã âm đạo nên được xem xét nếu chưa khẳng định được nhau bong non bình thường trước đó. Rau và dây rốn bình thường, đường đi của mạch máu loại trừ rau tiền đạo và mạch máu tiền đạo. Mặc dù siêu âm đôi khi cho thấy nhau bong non nhưng kiểm tra này không đủ tin cậy để phân biệt nhau bong non với vỡ tử cung. Những chẩn đoán này được thực hiện trên lâm sàng, dựa trên các yếu tố nguy cơ và các dấu hiệu khi thăm khám (tử cung căng thường phổ biến hơn trong trường hợp nhau bong non; mất trương lực thường gặp hơn trong trường hợp vỡ tử cung). Vỡ tử cung được xác định khi phẫu thuật mở bụng.

Ngoài ra, nên làm công thức máu, nhóm máu (sàng lọc các kháng thể bất thường trong máu cũng nên thực hiện). Nếu ra máu nghiêm trọng, nếu nghi ngờ nhau bong non từ trung bình đến nặng, hoặc nếu mẹ bị hạ huyết áp, một số đơn vị máu sẽ được so sánh chéo và làm xét nghiệm để xem có đông máu rải rác trong lòng mạch không (thời gian protrombin/thời gian tromplastin riêng phần [PT/PTT], nồng độ fibrinogen, nồng độ D-dimer).

Xét nghiệm Kleihauer-Betke có thể được thực hiện để đo lượng máu của thai nhi trong tuần hoàn của người mẹ và xác định nhu cầu sử dụng thêm liều globulin miễn dịch Rho (D) để ngăn ngừa sự nhạy cảm của người mẹ.