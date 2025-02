Tiền sản giật là một rối loạn chỉ xảy ra ở phụ nữ mang thai, xuất hiện sau 20 tuần thai kỳ và trong một số trường hợp, tình trạng này có thể kéo dài tới 6 tuần sau khi sinh. Tiền sản giật gây ra tình trạng tăng huyết áp mới khởi phát và protein niệu, đây là dấu hiệu tổn thương thận và cũng có thể gây tổn thương các cơ quan khác như não và gan. Có thể có nhiều triệu chứng khác nhau. Đối với một số phụ nữ, bệnh có thể không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, trong khi ở những người khác, bệnh có thể trở thành căn bệnh đe dọa tính mạng. Nếu một phụ nữ bị tiền sản giật lên cơn co giật thì được coi là bị tiền sản giật.

Rối loạn chức năng tế bào nội mô gây ra tình trạng co mạch – thu hẹp các mạch máu – và cũng ảnh hưởng đến thận theo cách khiến thận giữ lại nhiều muối hơn, cả hai đều dẫn đến tăng huyết áp.

Ngoài ra, cũng có thể có những vùng co thắt mạch cục bộ, nghĩa là lượng máu đến một số bộ phận nhất định của cơ thể sẽ ít hơn. Ví dụ: lưu lượng máu đến thận giảm, vốn rất dễ bị tổn thương, có thể gây tổn thương cầu thận dẫn đến thiểu niệu – tức là lượng nước tiểu thấp bất thường, cũng như protein niệu. Thông thường, các cầu thận có chức năng ngăn chặn protein tràn vào nước tiểu, do đó protein niệu có thể là dấu hiệu của tổn thương cầu thận và là dấu hiệu điển hình của tiền sản giật. Lưu lượng máu đến võng mạc giảm có thể gây mờ mắt, cảm giác nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy và hình thành điểm đen. Điểm mù là tình trạng một phần nhỏ của trường thị giác có độ thị lực kém hơn một chút, giống như tình trạng có một điểm mờ trên màn hình máy tính bình thường.

Cuối cùng, tổn thương nội mô làm tăng tính thấm của mạch máu, khi nước thoát ra khỏi mạch máu giữa các tế bào nội mô lân cận và đi vào mô. Bởi vì cũng có tình trạng mất protein từ máu do protein niệu, nên càng có nhiều chất lỏng di chuyển từ mạch máu vào các mô.

Và tình trạng này gây ra phù nề toàn thân thường thấy ở chân, mặt và bàn tay; phù phổi có thể gây ho và khó thở; và phù não có thể gây đau đầu, lú lẫn và co giật. Những cơn co giật này xác định sự khởi phát của tiền sản giật.

Do tất cả các vấn đề của tiền sản giật và sản giật đều bắt nguồn từ rối loạn chức năng nhau thai nên phương pháp điều trị cuối cùng là lấy thai nhi và nhau thai ra. Quyết định có nên can thiệp sinh nở hay không phụ thuộc rất nhiều vào tuổi thai nhi cũng như mức độ nặng của bệnh và mức độ ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe của cả bà mẹ và thai nhi. Nếu các triệu chứng xuất hiện sau khi sinh, thì mục tiêu là kiểm soát các triệu chứng và các triệu chứng đó sẽ dần tự biến mất. Các biện pháp bổ sung nhằm mục đích kiểm soát mọi tổn thương ở cơ quan đích bằng cách cung cấp oxy bổ sung, cũng như thuốc để kiểm soát co giật và các biến chứng khác như đột quỵ hoặc bong nhau thai.