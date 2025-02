Với tình trạng nhiễm toan hô hấp, “nhiễm toan” ám chỉ quá trình làm giảm độ pH của máu xuống dưới 7,35, còn “hô hấp” ám chỉ tình trạng hệ hô hấp không thực hiện được chức năng cân bằng độ pH bình thường.

Thông thường, khi hít vào, cơ hoành và cơ thành ngực sẽ co lại để kéo lồng ngực mở ra và hút không khí vào như máy hút bụi. Sau đó, khi thở ra, các cơ sẽ thư giãn, cho phép elastin trong phổi co lại, kéo phổi trở lại kích thước bình thường và đẩy không khí ra ngoài. Cuối cùng, phổi cần phải đưa oxy vào cơ thể và thải khí carbon dioxide CO2. CO2 liên kết với nước H2O trong máu và tạo thành axit cacbonic H2CO3, sau đó phân ly thành ion hydro H+ và ion bicacbonat HCO3-. Vì vậy, để ngăn ngừa sự biến động pH, nồng độ CO2 hoặc áp suất riêng phần của CO2, gọi là PCO2, cần phải được giữ trong một phạm vi khá hẹp. Vì lý do này, phổi duy trì tốc độ thông khí cần thiết để loại bỏ CO2 ở cùng tốc độ mà các mô tạo ra. Nếu nồng độ PCO2 bắt đầu tăng và pH bắt đầu giảm, các thụ thể hóa học nằm ở thành động mạch cảnh và thành cung động mạch chủ sẽ bắt đầu hoạt động mạnh hơn và điều đó báo hiệu cho các trung tâm hô hấp ở thân não rằng các trung tâm đó cần tăng nhịp thở và độ sâu của hơi thở. Khi nhịp thở và độ sâu của mỗi hơi thở tăng lên, thông khí phút cũng tăng lên - tức là thể tích không khí di chuyển vào và ra khỏi phổi trong một phút. Việc tăng cường thông khí giúp đưa nhiều khí carbon dioxide CO2 ra khỏi cơ thể hơn, làm giảm PCO2 trong cơ thể, từ đó làm tăng độ pH.

Trong tình trạng nhiễm toan hô hấp, cơ chế thông khí bình thường bị rối loạn và thông khí phút không còn đủ để cân bằng độ pH. Tình trạng này có thể là do một số vấn đề. Đôi khi, vấn đề không phải ở phổi, mà ở các trung tâm hô hấp của thân não. Sau cơn đột quỵ hoặc dùng thuốc quá liều, chẳng hạn như thuốc opioid hoặc thuốc an thần, các trung tâm hô hấp có thể chậm lại tốc độ hoạt động, khiến hơi thở trở nên cực kỳ chậm hoặc ngừng hẳn.

Đó cũng có thể là do rối loạn thần kinh cơ như là bệnh nhược cơ, khi các dây thần kinh không kích thích hiệu quả để cơ co lại. Đôi khi cơ hoành hoặc cơ thành ngực không hoạt động bình thường, điều này có thể xảy ra sau chấn thương nặng hoặc do béo phì khi thành ngực quá nặng khiến các cơ không thể nâng lên.

Một lý do khác là tắc nghẽn đường thở, có thể xảy ra nếu trẻ nuốt phải vật gì đó như hạt đậu phộng và vật đó mắc kẹt ở phế quản chính bên phải, khiến phổi không thể thông khí hoàn toàn.

Cuối cùng, có thể xảy ra tình trạng suy giảm trao đổi khí giữa phế nang và mao mạch. Điều đó có thể xảy ra nếu phế nang bị tổn thương do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hoặc nếu dịch tích tụ bên trong phế nang như trong viêm phổi, hoặc nếu dịch tích tụ giữa phế nang và thành mao mạch như trong phù phổi.

Trong tất cả những tình huống này, kết quả là phổi không thể loại bỏ CO2 một cách hiệu quả. CO2 tích tụ trong máu, do đó PCO2 tăng lên, thường ở mức trên 45 mmHg. Tình trạng này làm giảm độ pH của máu, thường xuống dưới 7,35. Để bù cho mức suy giảm này, cơ thể đã thiết kế một số cơ chế. Nếu các trung tâm hô hấp đang hoạt động, các trung tâm đó sẽ cố gắng tăng tốc độ và độ sâu của quá trình hô hấp. Nếu cách này không hiệu quả, một lượng CO2 dư thừa sẽ khuếch tán qua màng tế bào, đặc biệt là vào các tế bào hồng cầu, tại đây nó phản ứng với các phân tử nước H2O và tạo thành axit cacbonic H2CO3, cuối cùng được chuyển hóa thành ion hydro H+ và ion bicacbonat HCO3-. Điều quan trọng ở đây là HCO3- có thể nhanh chóng thoát vào hệ tuần hoàn, cố gắng chống lại tình trạng PCO2 tăng cao và giữ cho độ pH không xuống quá thấp. Tuy nhiên, đồng thời, các ion hydro H+ tự do cũng được tạo ra, có thể khiến môi trường nội bào có tính axit. May mắn là các chất này có thể được liên kết và trung hòa bởi nhiều phân tử cơ bản khác nhau bên trong tế bào, chủ yếu là các nhóm amin —NH2 trong các protein như hemoglobin. Tuy nhiên, nồng độ các protein này quá thấp so với lượng phân tử carbon dioxide dư thừa trôi nổi trong máu. Điều này có nghĩa là nếu tất cả các phân tử carbon dioxide này cố gắng ẩn náu bên trong tế bào, chúng sẽ tạo ra rất nhiều ion hydro H+ không có protein dự phòng để liên kết và do đó, làm rối loạn độ pH nội bào. Vì vậy, về cơ bản, chỉ có một lượng nhỏ phân tử carbon dioxide tìm được đường vào tế bào. Kết quả là, lượng HCO3- được tạo ra quá ít - khoảng 1 mEq/L cho mỗi 10 mmHg PCO2 tăng lên, để có tác động đáng kể đến độ pH. Ví dụ, nếu PCO2 tăng đột ngột 20 mmHg, giả sử nó tăng từ 40 mmHg lên 60 mmHg, thì cơ chế này chỉ có thể dẫn đến tăng bicarbonate huyết tương 2 mEq/L từ giá trị tham chiếu là 24 mEq/L lên đến 26 mEq/L, điều này không thể có tác động lớn đến độ pH. Do đó, độ pH vẫn ở mức rất thấp trong giai đoạn cấp tính của bệnh.

May mắn là nếu lượng thông khí phút không giảm xuống mức đe dọa tính mạng thì trong vòng khoảng ba đến năm ngày, thận sẽ bắt đầu cảm nhận được độ pH quá thấp và tăng cường hoạt động để giúp điều chỉnh sự mất cân bằng. Cụ thể hơn là các tế bào của ống lượn gần bắt đầu tạo ra và tái hấp thu nhiều HCO3- hơn vào máu. Trên thực tế, thận khá hiệu quả trong việc này vì chúng có thể làm tăng nồng độ HCO3- khoảng 4 mEq/L cho mỗi 10 mmHg PCO2 tăng. Vì vậy, nếu PCO2 tăng từ 40 mmHg lên 60 mmHg, tăng 20 mm Hg, thì bicarbonate HCO3- huyết tương sẽ tăng 8 mEq/L, từ giá trị tham chiếu là 24 mEq/L lên đến 32 mEq/L. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể độ pH, đưa nó trở lại gần với phạm vi bình thường.