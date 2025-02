Thông thường, khi hít vào, cơ hoành và cơ thành ngực sẽ co lại để kéo lồng ngực mở ra và hút không khí vào như máy hút bụi. Sau đó, khi thở ra, các cơ sẽ thư giãn, cho phép elastin trong phổi co lại, kéo phổi trở lại kích thước bình thường và đẩy không khí ra ngoài. Cuối cùng, phổi cần phải đưa oxy vào cơ thể và loại bỏ carbon dioxide (CO2). CO2 liên kết với nước H2O trong máu và tạo thành axit cacbonic H2CO3, sau đó phân ly thành ion hydro H+ và ion bicacbonat HCO3-. Vì vậy, để ngăn ngừa sự biến động pH, nồng độ CO2 hoặc áp suất riêng phần của CO2, gọi là PCO2, cần phải được giữ trong một phạm vi khá hẹp. Vì lý do này, phổi duy trì tốc độ thông khí cần thiết để loại bỏ CO2 ở cùng tốc độ mà các mô tạo ra. Nếu nồng độ PCO2 bắt đầu giảm và pH bắt đầu tăng, các thụ thể hóa học ngoại vi nằm ở thành động mạch cảnh và thành cung động mạch chủ sẽ bắt đầu hoạt động ít hơn và điều đó báo hiệu cho các trung tâm hô hấp ở thân não rằng các trung tâm này cần giảm nhịp thở và độ sâu của hơi thở. Khi nhịp thở giảm và hơi thở trở nên nông hơn, thông khí phút cũng giảm – tức là thể tích không khí đi vào và ra khỏi phổi trong một phút. Giảm thông khí có nghĩa là ít carbon dioxide CO2 thoát ra khỏi cơ thể hơn, làm tăng PCO2 trong cơ thể, làm giảm độ pH.