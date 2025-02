Trong ba tháng cuối của thai kỳ, trước khi quá trình chuyển dạ bắt đầu, sản phụ có thể thấy nút nhầy và máu chảy ra từ lỗ cổ tử cung, đôi khi được gọi là “máu báo”. Những lần khác, túi ối có thể vỡ, đôi khi được gọi là “vỡ nước ối”. Bất kỳ yếu tố nào trong số này cũng có thể gây ra cơn chuyển dạ và cái gọi là cơn co chuyển dạ thực sự. Những cơn co này phải được phân biệt với các cơn co chuyển dạ giả nhẹ hơn và không hiệu quả, còn gọi là cơn co Braxton Hicks (hoặc đôi khi gọi là cơn co thực hành). Khi bắt đầu, các cơn co chuyển dạ thực sự sẽ tiến triển về tần suất, thời gian và cường độ và các cơn co này có thể giống như những cơn sóng đạt đến cường độ cực đại rồi dần dần giảm dần.