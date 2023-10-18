WBGT và các Mức hoạt động được đề xuất
Nhiệt độ °C (°F)
khuyến cáo
≤ 15,6 (≤ 60)
Không có biện pháp phòng ngừa
> 15,6–21,1 (> 60–70)
Không có biện pháp phòng ngừa nếu duy trì đủ nước
> 21,1–23,9 (> 70–75)
Không khuyến cáo: Tránh đi bộ đường dài, thể thao và tiêp xúc ánh nắng mặt trời
Đã chấp nhận: Hoạt động nặng đến trung bình được cho phép cẩn thận
> 23,9–26,7 (> 75–80)
Không khuyến cáo: Dừng hoặc hạn chế tập thể dục
Đã chấp nhận: Tập thể dục cẩn thận; thời gian nghỉ ngơi và nước nghỉ mỗi 20 đến 30 phút
> 26,7–31,1 (> 80–88)
Không khuyến cáo: Tránh hoạt động
Đã chấp nhận: Hoạt động ngắn hạn giới hạn cho phép, chỉ khi phù hợp
≥ 31,1 (> 88)
Tránh các hoạt động và phơi nắng