skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

WBGT và các Mức hoạt động được đề xuất

Nhiệt độ °C (°F)

khuyến cáo

15,6 ( 60)

Không có biện pháp phòng ngừa

> 15,6–21,1 (> 60–70)

Không có biện pháp phòng ngừa nếu duy trì đủ nước

> 21,1–23,9 (> 70–75)

Không khuyến cáo: Tránh đi bộ đường dài, thể thao và tiêp xúc ánh nắng mặt trời

Đã chấp nhận: Hoạt động nặng đến trung bình được cho phép cẩn thận

> 23,9–26,7 (> 75–80)

Không khuyến cáo: Dừng hoặc hạn chế tập thể dục

Đã chấp nhận: Tập thể dục cẩn thận; thời gian nghỉ ngơi và nước nghỉ mỗi 20 đến 30 phút

> 26,7–31,1 (> 80–88)

Không khuyến cáo: Tránh hoạt động

Đã chấp nhận: Hoạt động ngắn hạn giới hạn cho phép, chỉ khi phù hợp

≥ 31,1 (> 88)

Tránh các hoạt động và phơi nắng

Trong các chủ đề này