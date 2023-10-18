Vắc-xin*
Vắc-xin
Kiểu
Đường dùng
Vắc xin bệnh than (xem CDC)
Vi khuẩn bất hoạt
Tiêm bắp
Vắc xin Bacille Calmette-Guérin (BCG) cho bệnh lao (xem CDC)
Mycobacteria bovis hoạt động
Trong da
Vắc-xin phòng bệnh Chikungunya (xem CDC)
Vắc-xin sống giảm độc lực có nguồn gốc từ chủng LR2006 OPY1 của vi rút chikungunya
Tiêm bắp
VLP tái tổ hợp mô phỏng kháng nguyên vi rút chikungunya từ chủng Senegal 37997
Tiêm bắp
Vắc xin dịch tả (xem CDC)
Vắc-xin sống giảm độc lực
Đường uống
Vắc xin mRNA của vi rút SARS-CoV-2 (Covid-19) (xem CDC)
mRNA của vi rút
Tiêm bắp
Vắc xin hạt nano protein gai tái tổ hợp vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) (xem CDC)
Có tá dược chứa dạng tái tổ hợp của protein gai SARS-CoV-2
IM‡
Vắc-xin sốt xuất huyết kết hợp bốn loại (xem CDC và xem WHO)
Vắc xin sống giảm độc lực tứ giá
Dưới da
Vắc-xin liên hợp giải độc tố bạch hầu/giải độc tố uốn ván/ho gà vô bào/Haemophilus influenzae loại b/vắc-xin bại liệt bất hoạt (DTaP-IPV-Hib) (xem CDC)
Độc tố vi khuẩn, vi rút bất hoạt, vi rút bại liệt bất hoạt và polysaccharide của vi khuẩn liên hợp với protein
Tiêm bắp
Vắc-xin giải độc tố bạch hầu/vắc-xin phòng viêm gan B/vắc-xin phòng bại liệt bất hoạt (DTaP-HepB-IPV) (xem CDC)
Giải độc tố, kháng nguyên vi rút tái tổ hợp và vi rút bại liệt bất hoạt
Tiêm bắp
Vắc-xin giải độc tố bạch hầu/giải độc tố uốn ván/ho gà vô bào/bại liệt bất hoạt (xem CDC) (DTaP-IPV)
Giải độc tố, vi khuẩn bất hoạt và vi rút bại liệt bất hoạt
Tiêm bắp
Vắc-xin giải độc tố bạch hầu/giải độc tố uốn ván/ho gà (DTaP) (xem CDC)
Độc tố vi khuẩn và các thành phần vi khuẩn bất hoạt
Tiêm bắp
Giải độc tố bạch hầu/giải độc tố uốn ván hấp phụ, DT, Td (xem CDC)¶
Độc tố bất hoạt (toxoids)
IM‡
Ebola (rVSV-ZEBOV) (xem CDC)
Vắc xin tái tổ hợp sống giảm độc lực (chỉ bảo vệ chống lại các loài Zaire ebolavirus)
Tiêm bắp
Vắc-xin liên hợp Haemophilus influenzae loại b (Hib) (xem CDC)
Polysaccharide vi khuẩn liên hợp với protein
Tiêm bắp
Vắc-xin phòng viêm gan A (HepA) (xem CDC)
Vi rút bất hoạt
Tiêm bắp
Vắc-xin phòng viêm gan B (HepB) (xem CDC)
Kháng nguyên vi rút tái tổ hợp
Tiêm bắp
Vắc-xin phòng viêm gan A/vắc-xin phòng viêm gan B (HepA/HepB) (xem CDC)
Vi rút bất hoạt kết hợp với kháng nguyên vi rút tái tổ hợp
Tiêm bắp
Vắc-xin phòng ngừa vi rút u nhú ở người (xem CDC)
VLP từ protein vỏ chính L1 của HPV:
Tiêm bắp
Vắc-xin cúm tiêm (xem CDC)
Vi rút A và vi rút B bất hoạt hoặc các thành phần vi rút
Tiêm bắp hoặc trong da
Vắc-xin cúm dạng xịt mũi (LAIV) (xem CDC)
Vi rút cúm A và vi rút cúm B sống
Nhỏ mũi
Vắc xin vi rút viêm não Nhật Bản (xem CDC)
Vi rút bất hoạt
Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp
Tiểu đơn vị protein tái tổ hợp; kháng nguyên RTS,S của protein bào tử quanh (CSP) của Plasmodium falciparum với kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg), bổ trợ bằng AS01
IM‡
Tiểu đơn vị protein tái tổ hợp; kháng nguyên R21 của CSP của P. falciparum với HBsAg, bổ trợ bằng Matrix-M
IM‡
Vắc-xin sởi/quai bị/rubella (MMR) (xem CDC)
Vi rút sống
Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp
Vắc-xin phòng ngừa virus sởi/virus quai bị/virus rubella/virus thủy đậu (MMRV) (xem CDC)
Vi rút sống
Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp
Vắc-xin liên hợp phòng ngừa não mô cầu (4 chủng) (MenACWY-CRM hoặc MenACWY-TT) (xem CDC)
Polysaccharides vi khuẩn của nhóm huyết thanh A, C, W-135 và Y
Tiêm bắp
Vắc-xin phòng ngừa não mô cầu nhóm B (chủng 4) (MenB-FHbp) và vắc-xin phòng ngừa não mô cầu nhóm B (chủng 3) (MenB-4C) (xem CDC)
Vắc-xin tái tổ hợp gồm 2 kháng nguyên (FHbp)
Tiêm bắp
Vắc-xin liên hợp phòng ngừa não mô cầu (5 chủng) (MenACWY-TT/MenB-FHbp) (xem CDC)
Vắc-xin liên hợp; các polysaccharide nhóm huyết thanh A, B, C, W-135 và Y được liên hợp riêng lẻ với TT và 2 biến thể nhóm huyết thanh B của protein gắn kết yếu tố H lipid hóa tái tổ hợp (FHbp)
Tiêm bắp
Vắc-xin phòng ngừa não mô cầu nhóm A, B, C, W và Y (chủng 5) (MenACWY-CRM/MenB-FHbp) (xem CDC)
Oligosaccharides của nhóm huyết thanh A, C, Y và W-135 liên hợp với protein CRM197 bạch hầu và biến thể nhóm huyết thanh B FHbp lipid hóa tái tổ hợp
Tiêm bắp
Vắc-xin Mpox (bệnh đậu mùa khỉ) (vắc-xin đậu mùa và đậu mùa khỉ) (xem CDC)
Vi rút vaccinia sống, không nhân lên
Tiêm dưới da hoặc tiêm trong da thông qua nhiều thiết bị đâm kim
Vắc xin phế cầu khuẩn, liên hợp (PCV15) (xem CDC)
Polysaccharide của 15 loại, liên hợp với độc tố bạch hầu
Tiêm bắp
Vắc xin phế cầu khuẩn, liên hợp (PCV20) (xem CDC)
Polysaccharide của 20 loại, liên hợp với độc tố bạch hầu
Tiêm bắp
Vắc-xin phế cầu khuẩn, liên hợp (PCV21) (xem CDC)
Polysaccharides gồm 21 loại, liên hợp với độc tố bạch hầu
Tiêm bắp
Vắc xin phế cầu khuẩn, polysaccharid (PPSV23) (xem CDC)
Các polysaccharide của 23 loại phế cầu
Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
Vắc-xin bại liệt, bất hoạt (IPV) (xem CDC)
Vi rút bất hoạt của cả 3 serotypes
Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
Vắc xin phòng bệnh dại (xem CDC)
Vi rút bất hoạt
Tiêm trong da§ hoặc tiêm bắp
Vắc xin vi rút hợp bào đường hô hấp (RSV) (xem CDC)
Kháng nguyên glycoprotein vi rút tái tổ hợp
Tiêm bắp
Vắc xin Rotavirus (xem CDC)
Vi rút sống
Đường uống
Vắc xin đậu mùa (xem CDC)
Vi rút tiêm chủng sống
Trong da qua thiết bị chích nhiều lần
Giải độc tố uốn ván (xem CDC)¶
Độc tố bất hoạt (toxoid)
IM‡
Vắc xin viêm não do ve (xem CDC)
Vi rút bất hoạt
Tiêm bắp
Vắc-xin thương hàn (ViCPS) (xem CDC)
Polysaccharide dạng ống
Tiêm bắp
Vắc-xin phòng bệnh thương hàn (Ty21a) (xem CDC)
Vắc-xin sống giảm độc lực
Đường uống
Vắc-xin phòng ngừa vi rút thủy đậu (xem CDC)
Vi rút sống
Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp
Vắc xin sốt vàng (xem CDC)
Vi rút sống
Dưới da
Vắc xin Zoster (xem CDC)
Tái tổ hợp
IM‡
* Danh sách vắc-xin trong bảng này không đầy đủ và được cập nhật định kỳ.
† Vắc-xin bạch hầu uốn ván có cùng một lượng giải độc tố uốn ván như vắc-xin bạch hầu-uốn ván-ho gà hoặc vắc-xin bạch hầu-uốn ván nhưng liều giải độc tố bạch hầu ít hơn.
‡ Các chế phẩm có chất bổ trợ nên được tiêm bắp.
§ Liều tiêm trong da thấp hơn và chỉ được sử dụng để tiêm phòng trước phơi nhiễm.
¶ Một chế phẩm chỉ có giải độc tố uốn ván (TT) cũng có sẵn nhưng không được khuyến nghị vì cần tăng cường định kỳ cho cả hai kháng nguyên.
CDC = Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh; IM = tiêm bắp; TT = giải độc tố uốn ván; VLP = hạt giống như vi rút; WHO = Tổ chức Y tế Thế giới.
Thông tin ở đây được điều chỉnh từ Khuyến nghị về vắc-xin của Ủy ban tư vấn về thực hành tiêm chủng (ACIP). Truy cập tháng 3 năm 2025.