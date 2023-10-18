* Danh sách vắc-xin trong bảng này không đầy đủ và được cập nhật định kỳ.

† Vắc-xin bạch hầu uốn ván có cùng một lượng giải độc tố uốn ván như vắc-xin bạch hầu-uốn ván-ho gà hoặc vắc-xin bạch hầu-uốn ván nhưng liều giải độc tố bạch hầu ít hơn.

‡ Các chế phẩm có chất bổ trợ nên được tiêm bắp.

§ Liều tiêm trong da thấp hơn và chỉ được sử dụng để tiêm phòng trước phơi nhiễm.

¶ Một chế phẩm chỉ có giải độc tố uốn ván (TT) cũng có sẵn nhưng không được khuyến nghị vì cần tăng cường định kỳ cho cả hai kháng nguyên.

CDC = Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh; IM = tiêm bắp; TT = giải độc tố uốn ván; VLP = hạt giống như vi rút; WHO = Tổ chức Y tế Thế giới.