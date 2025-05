‡ Thử nghiệm di truyền đối với các enzym chuyển hóa SSRI đã cho thấy sự khác biệt giữa các cá nhân về các thông số dược động học và kết quả điều trị liên quan đến đa hình CYP2D6 và CYP2C19. Các hướng dẫn của CPIC (Hiệp hội thực hiện dược phẩm lâm sàng) chỉ ra đáp ứng kém đối với thuốc chuyển hóa nhanh CYP2C19 và D26 và nguy cơ có tác dụng bất lợi đối với thuốc chuyển hóa kém, khuyến cáo nên bắt đầu bằng 50% số liều khuyến cáo. Các biến thể theo sắc tộc cho thấy 7% đến 15% người Da trắng, 2% người Châu Á và 2% người Mỹ gốc Phi thiếu gen 2D6 trong khi 10% người Da trắng và 50% người Châu Á có các biến thể gen làm giảm chức năng 2D6 (Droll K, Bruce-Mensah K, Otton SV: Comparison of three CYP2D6 probe substrates and genotype in Ghanaians, Chinese and Caucasians. Pharmacogenetics 8(4)325-333, 1998. doi: 10.1097/00008571-199808000-00006). Khi các biến thể di truyền mới được phát hiện và các biến thể số bản sao được tích hợp vào bảng xét nghiệm chất chỉ điểm sinh học CYP2D6, các dự đoán về tình trạng của thuốc chuyển hóa sẽ trở nên chính xác hơn. (Để biết nghiên cứu trước đây, xem Ray B, Ozcagli E, Sadee W, et al: CYP2D6 haplotypes with enhancer SNP rs5758550 and rs16947 (*2 allele): Implications for CYP2D6 genotyping panels. Pharmacogenet Genomics 29(2):39-47, 2019.) doi: 10.1097/FPC.0000000000000363; để biết nghiên cứu sau đó, xem Beoris M, Wilson JA, Garces JA, et al: CYP2D6 copy number distribution in the US population. Pharmacogenet Genomics 26(2):96-99, 2016. doi: 10.1097/FPC.0000000000000188. Các bác sĩ lâm sàng yêu cầu các xét nghiệm này cần giúp gia đình giải thích kết quả.