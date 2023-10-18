* Phỏng theo Boland R, Verduin ML, eds. Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, tái bản lần thứ 11. Vol 2, Lippincott Williams & Wilkins, New York, 2024; Schatzberg A and Nemeroff CB. Textbook of Psychopharmacology, tái bản lần thứ 6. American Psychiatric Association Publishing. 2024.

† Các loại thuốc này cũng có dạng tiêm bắp để điều trị giai đoạn cấp tính.

‡ Những loại thuốc này cũng có sẵn dưới dạng thuốc cô đặc uống.

§ Khuyến nghị theo dõi hội chứng chuyển hóa và bệnh tiểu đường típ 2 khi sử dụng nhóm thuốc chống loạn thần này.

¶ Tất cả các thuốc chống loạn thần thế hệ thứ hai đều có liên quan đến việc tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân cao tuổi bị sa sút trí tuệ.

5HT2A = phân nhóm của 5HT2A (các thụ thể họ serotonin); ECG = điện tâm đồ; EPS = tác dụng phụ (hoặc tác dụng có hại) ngoại tháp; IM = tiêm bắp; IV = theo đường tĩnh mạch; SGA = thuốc chống loạn thần thế hệ thứ hai; T2DM = đái tháo đường týp 2; WBC = bạch cầu. +/- = đáng ngờ; + = nhẹ; ++ = trung bình; +++ = nặng; ++++ = rất nặng; - = không quan sát thấy.