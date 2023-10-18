Phân loại và tác dụng bất lợi của thuốc chống loạn thần*
Thuốc
EPS/TD/Akathisia
An thần
Tăng cân/T2DM/Rối loạn lipid máu
Prolactin tăng cao
Tác dụng kháng cholinergic
Hạ huyết áp tư thế
Kéo dài QTC
Bình luận
Thuốc chống loạn thần thế hệ thứ nhất (thuốc đối kháng dopamine-2 [D2])
Chlorpromazine†‡
+
+++
+++
++
+++
+++
+++
Thuốc nguyên mẫu có hiệu lực thấp, thuốc chống loạn thần đầu tiên được phát triển
Cũng có sẵn ở dạng viên đặt trực tràng
Fluphenazine†‡
+++
+
+
+++
+/-
-
+/-
Cũng có sẵn dưới dạng fluphenazine decanoate và enanthate, là dạng tác dụng kéo dài tiêm bắp (không có liều tương đương)
Haloperidol†‡
+++
+
+
+++
+/-
-
++ (nếu IV)
Hiệu lực cao
Có thể làm cho một số tình trạng ngộ độc chất (ví dụ: phencyclidine) trở nên trầm trọng hơn
Haloperidol decanoate có sẵn dưới dạng tác dụng kéo dài, tiêm bắp
Dung dịch uống cô đặc, được hấp thụ nhanh chóng
Không suy hô hấp
Loxapine
++
++
++
++
+
+
+
—
Molindone
++
+
+/-
++
+
+
+
Có thể liên quan đến việc giảm cân
Perphenazine†‡
++
+
++
++
+
+
+
Được coi là thuốc chống loạn thần có hiệu lực trung bình
Pimozide
+++
+
+
++
+
+
+
Dùng cho hội chứng Tourette
Thioridazin‡
+
+++
+++
++
+++
+++
+++
Liều tối đa tuyệt đối là 800 mg/ngày vì liều cao hơn gây bệnh võng mạc sắc tố
Có thể gây kéo dài QT
Thiothixen†‡
+++
+
+
++
+
+
+
Có tỷ lệ bị cao bị bồn chồn bất an
Trifluoperazine†‡
+++
+
++
+++
+
+
—
—
Thuốc chống loạn thần thế hệ thứ hai (thuốc đối kháng serotonin-dopamine)§¶
Aripiprazole
+
+
—
-
-
-
+/-
Thuốc chủ vận một phần dopamin-2
Đôi khi được sử dụng để điều trị chứng trầm cảm nặng như một thuốc bổ trợ cho thuốc chống trầm cảm
Ít nguy cơ gây an thần và hội chứng chuyển hóa
Theo dõi đáp ứng ở những bệnh nhân dùng thuốc làm giảm (carbamazepine) hoặc tăng (fluoxetine, paroxetine) nồng độ trong huyết tương
Asenapin
++
+
++
++
+
+
++
Cho thuốc đặt dưới lưỡi không kèm thức ăn để thuốc được hấp thụ trong khoảng 10 phút sau đó (không nên nuốt viên thuốc)
Có thể gây tăng cân, EPS, giảm cảm giác miệng và chóng mặt
Brexpiprazole
+
+
+
+/-
+/-
+/-
+/-
Thuốc chủ vận một phần Dopamine-2 và 5HT1A
Đôi khi được sử dụng để điều trị chứng trầm cảm nặng như một thuốc bổ trợ cho thuốc chống trầm cảm
Cần điều chỉnh liều vào ngày 1–8
Cariprazine
+
+
+/-
+
—
—
—
Thuốc chủ vận một phần tại thụ thể D2, 5HT1A và D3
Nguy cơ thấp gây ra hội chứng chuyển hóa
Ngủ gà, khó chịu dạ dày
Cần điều chỉnh liều vào ngày 1–2
Clozapine
+/-
+++
++++
+/-
+++
+++
++
Thuốc chống loạn thần thế hệ thứ hai đầu tiên
Có hiệu quả ở những bệnh nhân không đáp ứng với các thuốc chống loạn thần khác
Theo dõi bạch cầu thường xuyên là cần thiết vì có nguy cơ gây mất bạch cầu hạt
Tăng nguy cơ co giật, hội chứng chuyển hóa và viêm cơ tim
Iloperidone
—
—
—
—
—
—
—
Do có thể kéo dài khoảng QT và hạ huyết áp tư thế, nên điều chỉnh trong 4 ngày khi bắt đầu
Lumateperone
+
+/-
+/-
+
+
+
++
Hoạt tính đối kháng có thể xảy ra ở thụ thể serotonin 5-HT2A và dopamine D2 trung tâm
Chống chỉ định ở những bệnh nhân lớn tuổi bị rối loạn tâm thần liên quan đến sa sút trí tuệ
Giảm liều khi suy gan
Lurasidone
++
+
+/-
+/-
-
+
+/-
Một lần mỗi ngày lúc no
Nguy cơ gây an thần và hội chứng chuyển hóa tương đối thấp
Giảm liều ở bệnh nhân suy gan
Olanzapine
+
+++
++++
+/-
++
+
++
Có sẵn dưới dạng tiêm liều tác dụng kéo dài hàng tháng
Tác dụng bất lợi thường gặp nhất: buồn ngủ, hội chứng chuyển hóa, chóng mặt
Đôi khi cho dùng theo đường tĩnh mạch cho bệnh nhân kích động
Paliperidone
+++
++
+++
+++
-
++
++
Chất chuyển hóa của risperidone; không được chuyển hóa rộng rãi ở gan, do đó có thể được ưu tiên ở những người bị suy gan
Dược lý tương tự như risperidone
Pimavanserin
+/-
+
+
-
+
++
++
Thuốc chủ vận đảo ngược 5HT2A
Được sử dụng cho chứng loạn thần trong bệnh Parkinson
Chưa được phê duyệt cho bệnh tâm thần phân liệt ở Hoa Kỳ
Quetiapine
+/-
+++
+++
+/-
++
++
+++
Hiệu lực thấp cho phép phạm vi liều lượng rộng
Vì tác dụng an thần, đôi khi được dùng để chữa chứng mất ngủ
Đôi khi được sử dụng để điều trị trầm cảm nặng như một loại thuốc bổ trợ cho thuốc chống trầm cảm
Sự chuẩn liều là cần thiết do tác dụng khóa thụ thể alpha-2
Liều dùng hai lần mỗi ngày đối với dạng bào chế giải phóng tức thì do thời gian bán hủy là 6 giờ; dạng giải phóng kéo dài dùng một lần trước khi đi ngủ
Risperidon
+++
++
+++
+++
+
+
++
EPS có nhiều khả năng xảy ra ở liều > 6 mg; tăng prolactin phụ thuộc vào liều hoặc hội chứng chuyển hóa; có thể gây hạ huyết áp tư thế đứng
Có sẵn dưới dạng tiêm tác dụng kéo dài (vi cầu) 2 tuần một lần
Ziprasidone†
+
+
+/-
+
-
+
+++
Ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrin, có thể có tác dụng chống trầm cảm
Thời gian bán hủy ngắn nhất của thuốc chống loạn thần thế hệ thứ hai
Cần dùng 2 lần/ngày với thức ăn
Có thể cần theo dõi ECG khi dùng thuốc để điều trị kích động
Nên tránh sử dụng đồng thời với carbamazepine và ketoconazole
Thuốc chủ vận muscarinic
Xanomeline-Trospium
-
+
+
-
++
+/-
-
Thuốc chủ vận M1/M4
Buồn nôn/nôn
Có thể gây tăng huyết áp
* Phỏng theo Boland R, Verduin ML, eds. Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, tái bản lần thứ 11. Vol 2, Lippincott Williams & Wilkins, New York, 2024; Schatzberg A and Nemeroff CB. Textbook of Psychopharmacology, tái bản lần thứ 6. American Psychiatric Association Publishing. 2024.
† Các loại thuốc này cũng có dạng tiêm bắp để điều trị giai đoạn cấp tính.
‡ Những loại thuốc này cũng có sẵn dưới dạng thuốc cô đặc uống.
§ Khuyến nghị theo dõi hội chứng chuyển hóa và bệnh tiểu đường típ 2 khi sử dụng nhóm thuốc chống loạn thần này.
¶ Tất cả các thuốc chống loạn thần thế hệ thứ hai đều có liên quan đến việc tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân cao tuổi bị sa sút trí tuệ.
5HT2A = phân nhóm của 5HT2A (các thụ thể họ serotonin); ECG = điện tâm đồ; EPS = tác dụng phụ (hoặc tác dụng có hại) ngoại tháp; IM = tiêm bắp; IV = theo đường tĩnh mạch; SGA = thuốc chống loạn thần thế hệ thứ hai; T2DM = đái tháo đường týp 2; WBC = bạch cầu. +/- = đáng ngờ; + = nhẹ; ++ = trung bình; +++ = nặng; ++++ = rất nặng; - = không quan sát thấy.