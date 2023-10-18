Nhóm phụ của Bệnh vảy nến
Dưới nhóm
Mô tả
Điều trị và tiên lượng
Viêm da đầu chi liên tục của Hallopeau
Bệnh vảy nến thể mụn mủ giới hạn ở đầu xa ngón tay hoặc ngón chân, đôi khi chỉ ở một ngón
Thay thế bằng vảy và vảy tiết khi phân giải
Điều trị: Retinoid đường toàn thân, chất tương tự vitamin D3 (ví dụ: calcipotriol), corticosteroid tại chỗ, thuốc ức chế miễn dịch đường toàn thân (ví dụ: sinh học, phân tử nhỏ)
Tiên lượng: Nặng lên sau đó cải thiện dần
Bệnh vảy nến thể đỏ da
Khởi phát dần hoặc đột ngột tình trạng lan rộng ban đỏ, thường ở bệnh nhân vảy nến thể mảng (có thể là biểu hiện đầu tiên của bệnh đỏ da toàn thân vảy nến); các mảng vảy nến điển hình ít hoặc không có
Phổ biến nhất gây ra do sử dụng không phù hợp corticosteroid tại chỗ hoặc toàn thân hoặc liệu pháp ánh sáng
Điều trị: Thuốc ức chế miễn dịch đường toàn thân (ví dụ: methotrexate, cyclosporine, thuốc sinh học, phân tử nhỏ) hoặc liệu pháp bôi tại chỗ cường độ cao, đôi khi là điều trị nội trú
hắc ín, anthralin, và liệu pháp ánh sáng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng này
Tiên lượng: Tốt với việc loại bỏ các yếu tố kích hoạt
Bệnh vảy nến thể mủ toàn thân
Sự bùng phát của ban đỏ lan rộng và mụn mủ vô trùng
Điều trị: Retinoids toàn thân hoặc methotrexate
Tiên lượng: Nếu không được điều trị, có thể gây tử vong do suy tim trái
Bệnh vảy nến thể giọt
Sự xuất hiện đột ngột của nhiều mảng có đường kính từ 0,5 đến 1,5 cm, thường ở thân mình trẻ em và thanh thiếu niên sau khi bị viêm họng do liên cầu
Điều trị: Thuốc kháng sinh điều trị bệnh nền nhiễm trùng do liên cầu khi cần thiết
Có thể điều trị tại chỗ và/hoặc toàn thân sau khi dùng kháng sinh
Tiên lượng: Tốt, thường chữa khỏi vĩnh viễn
Có thể tiến triển thành bệnh vảy nến thể mảng
Bệnh vảy nến thể đảo ngược
Bệnh vảy nến ở các vùng nếp gấp (thường là háng, mông, nách, dưới vú, và nếp gấp sau tai và các quy đầu của dương vật không cắt bao quy đầu)
Có thể hình thành các vết nứt hoặc rãnh ở giữa hoặc cạnh của tổn thương
Có thể không vảy
Điều trị: Thuốc corticosteroid tại chỗ có hiệu quả tối thiểu, có hoặc không có dẫn xuất vitamin D3 (ví dụ như calcipotriol)
Có thể mỡ tacrolimus 0,1% trong các trường hợp khó
Hắc ín và chất anthralin có thể gây kích ứng
Tiên lượng: Nặng lên sau đó cải thiện dần
Bệnh vảy nến móng
Rỗ, đốm, mủn, đổi màu (vết dầu tại chỗ), dày móng, có hoặc không có sự tách rời của móng tay (onycholysis)
Có thể giống với nhiễn nấm móng
Ảnh hưởng đến 30-50% bệnh nhân với các dạng bệnh vảy nến khác
Điều trị: Đáp ứng tốt nhất với liệu pháp toàn thân bằng thuốc ức chế miễn dịch (ví dụ: sinh học, phân tử nhỏ)
Đối với những bệnh nhân dũng cảm hoặc khắc kỷ, có thể tiêm corticosteroid vào nếp gấp móng tay.
Tiên lượng: Thường không đáp ứng với điều trị
Bệnh vảy nến lòng bàn tay bàn chân
Mảng tăng sừng, rải rác trên lòng bàn tay và/hoặc lòng bàn chân có xu hướng trở nên hợp nhất
Điều trị: Retinoids đường toàn thân, corticosteroid tại chỗ, chất tương tự vitamin D3 (ví dụ: calcipotriol), thuốc ức chế miễn dịch đường toàn thân (ví dụ: methotrexate, cyclosporine, sinh học, phân tử nhỏ)
Tiên lượng:
Nặng lên sau đó cải thiện dần
Khá hiếm hồi phục hoàn toàn, ngay cả khi điều trị
Bệnh vẩy nến thể mảng
Sự xuất hiện dần dần các sẩn hoặc mảng riêng rẽ, đỏ được bao phủ bởi các vảy dày, bạc, bóng
Các tổn thương có thể giảm bớt lại và hồi phục tự nhiên với sự xuất hiện và thoái triển các kích thích
Điều trị: Thuốc corticosteroid tại chỗ có hiệu quả tối thiểu, có hoặc không có dẫn xuất vitamin D3 (ví dụ như calcipotriol)
Thuốc ức chế miễn dịch đường toàn thân (ví dụ: methotrexate, cyclosporine, sinh học, phân tử nhỏ)
Tiên lượng: Nặng lên sau đó cải thiện dần
Bệnh mụn mủ gan bàn tay-chân (bệnh vảy nến mụn mủ ở lòng bàn tay và lòng bàn chân)
Từng đợt xuất hiện các mụn mủ sâu trên lòng bàn tay và lòng bàn chân
Các đợt bùng phát có thể gây đau đớn và tàn tật
Tổn thương vảy nến điển hình có thể không được thấy
Điều trị: Retinoid toàn thân hoặc psoralen kết hợp trị liệu bằng tia cực tím A (PUVA)
Tiên lượng: Nặng lên sau đó cải thiện dần