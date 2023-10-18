skip to main content
Một số yếu tố nguy cơ gây viêm gan vi rút

Loại Viêm Gan

Các yếu tố nguy cơ

Viêm gan A

Chăm sóc hàng ngày hoặc làm thuê

Nơi ở hoặc việc làm trong một cơ sở khép kín

Đi đến khu vực dịch tễ

Quan hệ tình dục miệng-hậu môn

Ăn thủy sản có vỏ sống

Viêm gan B

Sử dụng thuốc tiêm

Thẩm phân máu

Dùng chung lưỡi dao cạo hoặc bàn chải đánh răng

Xăm

Xỏ lỗ

Không tiêm vaccin cho nhân viên y tế

Hoạt động tình dục có nguy cơ cao

Sinh ở những vùng dịch tễ nguy cơ cao

Viêm gan C

Truyền máu trước năm 1992

Sử dụng thuốc tiêm

Thẩm phân máu

Tiếp xúc trong lúc chăm sóc sức khoẻ hoặc hoạt động tình dục

Ngày sinh từ năm 1945 đến năm 1965

